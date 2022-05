Victoria Ferien

Doppeldeckerbusse, Nachmittagstee, schlossähnliche Häuser und Pubs, die in Leeds oder Birmingham stehen könnten: Die Hauptstadt der Provinz British Columbia setzt schon lange auf seine Zugehörigkeit zum Commonwealth und der britischen Krone. Obschon sommerliche Cricket-Spiele noch immer beliebt sind, gibt sich die lebenswerte Stadt Victoria des 21. Jahrhunderts kosmopolitisch und weltoffen. So prägen zum Beispiel eine spannende Esskultur, die locker europäische Wurzeln mit asiatischer Küche verschmelzt oder Craft Bier aus diversen handwerklichen Brauereien ein breites kulinarisches Angebot. Dass das Leben auf einer Insel üblicherweise etwas gemächlicher abläuft, zeigt sich auch am beliebtesten Transportmittel in Victoria: Die Anzahl Fahrräder lässt eher auf holländische als britische Wurzeln schliessen! Im Vergleich zu den gläsernen Wolkenkratzern von Vancouver ist Victoria entspannter und niedriger gelegen. Vom Beacon Hill Park Aussichtspunkt kann man an klaren Tagen den Umriss der eindrücklichen Vulkan- und Bergwelt im Mount Olympic Nationalpark im amerikanischen Bundesstaat Washington erkennen. An lauen Sommertagen herrscht eine ausgeprägte Ferienatmosphäre, wenn sich die Menschen von den Fähren häufen, um dem Chaos auf dem Festland zu entfliehen und die Arbeit zu vergessen. Entlang der Wharf Street verbringen Reisende gerne einen Nachmittag in den Coffee Shops. Unsere Kanada-Spezialisten erarbeiten Ihnen gerne eine Offerte für Ihre Entdeckungsreise auf Vancouver Island.