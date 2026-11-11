Magisches Neuseeland
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Mietwagenrundreise Corrado Filipponi
ab CHF 4995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Individuelles Reisen im Mietwagen, Vorreservierte Unterkünfte, Inkludierte Ausflüge, Mietwagen mit All...
25 Tage / 24 Nächte
The Sanctuary @ Bay of Islands
Preis auf Anfrage
Opua
Die Lodge liegt malerisch in einem privaten Waldabschnitt und bietet eine schöne Aussicht über den Veronica Channel.
The Peppertree
Preis auf Anfrage
Blenheim
Inmitten der Weinregion Marlborough und umgeben von Rebbergen und Gärten liegt das schöne Peppertree.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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