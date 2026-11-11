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Magisches Neuseeland

Highlights und Reisetipps vom Spezialisten

Entdecken Sie mit uns die magischen Landschaften Neuseelands. Lassen Sie sich von unvergesslichen Erlebnissen und exklusiven Reisen inspirieren. Ob auf einer Mietwagenrundreise oder in einer charmanten Lodge – wir bieten Ihnen unvergessliche Erlebnisse in einem der schönsten Reiseziele der Welt. Lassen Sie sich von atemberaubenden Naturwundern und einzigartigen Erlebnissen verzaubern. Unsere Spezialisten freuen sich, Ihre Traumreise wahr werden zu lassen.

Unsere Reisespezialistinnen und -spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Mietwagenrundreise Corrado Filipponi ab Christchurch: Neuseeland-Reise Corrado Filipponi-24NZ3323-78733_©_Corrado_Filipponi
Icon map25 Tage
Mietwagenrundreise Corrado Filipponi ab Christchurch: Neuseeland-Reise Corrado Filipponi-NZ197460-78732_©_Corrado_Filipponi
Mietwagenrundreise Corrado Filipponi
ab CHF 4995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Individuelles Reisen im Mietwagen, Vorreservierte Unterkünfte, Inkludierte Ausflüge, Mietwagen mit All...
Icon calendar25 Tage / 24 Nächte
Individuell anfragen
The Sanctuary @ Bay of Islands in Opua: The Sanctuary of Bay of Isl Suite
The Sanctuary @ Bay of Islands in Opua: The Sanctuary of Bay of Isl exterior
The Sanctuary @ Bay of IslandsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Opua
Die Lodge liegt malerisch in einem privaten Waldabschnitt und bietet eine schöne Aussicht über den Veronica Channel.
The Peppertree in Blenheim: The Peppertree - Sunset Suite
The Peppertree in Blenheim: Peppertree - View from the garden to the main building
The PeppertreeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Blenheim
Inmitten der Weinregion Marlborough und umgeben von Rebbergen und Gärten liegt das schöne Peppertree.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Nugget Point, Neuseeland

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