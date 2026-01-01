Anantara Villa Padierna Palace
Marbella
Beschreibung
Einleitung
Geschmack und Eleganz machen das Haus im toskanisch inspirierten Stil aus. Die Liebe zum Detail, die Fülle an Kunstwerken und Antiquitäten, Komfort und Glamour machen einen Aufenthalt im Golfhotel Villa Padierna Palace einmalig.
An klaren Tagen kann man sogar bis nach Marokko schauen.
Geschmack und Eleganz machen das Haus im toskanisch inspirierten Stil aus. Die Liebe zum Detail, die Fülle an Kunstwerken und Antiquitäten, Komfort und Glamour machen einen Aufenthalt im Golfhotel Villa Padierna Palace einmalig.
Selbst die 130 Zimmer, Suiten und Villen sind mit italienischen oder andalusischen Kunstwerken dekoriert. Die Sierra Nevada in weiter Ferne im Rücken schaut man über den Golfplatz Flamingos Golf hinweg, auf die Mittelmeerküste.
An klaren Tagen kann man sogar bis nach Marokko schauen.
An solchen Tagen findet das Nachtessen selbstverständlich im Freien statt. Auf der Terrasse des La Loggia haben Gäste des Golfhotel Villa Padierna Palace einen herrlichen Blick auf den Golfplatz und dessen Seen. Im Gegensatz dazu steht La Veranda für privateres Ambiente – auch im Freien, allerdings ist die Veranda von grün leuchtenden Pflanzen umwachsen.
Die Gerichte auf der Speisekarte sind saisonal und stets frisch. Dann wäre da noch der Club de Mar, der Beach Club des Hauses. Köstliche Speisen, die besten Weine und als „Nachtisch" gibt's den Mond über dem Mittelmeer.
Lage
Das Hotel liegt inmitten der Golfanlage, ca. 10 km zum Städtchen Estepona, ca. 20 km westlich von Marbella und ca. 51 km vom Flughafen Malaga entfernt.
Angebot
Direkt am hoteleigenen Golfplatz, , 2 Restaurants, Bar, Café, Swimmingpool, Beachclub, Spa mit Hallenbad, Sauna, Schönheitsbehandlungen, Massagen und Fitnessraum.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 130 sehr schöne, traditionell eingerichtete Zimmer mit Bad und Dusche/WC, Fön, Klimaanlage, Sat-TV, WI-FI, Minibar und Safe. Die Superior-Zimmer und Junior-Suiten haben zudem eine Sitzecke, die Grand-Suite bieten ein separates Wohn-/Schlafzimmer. Alle Zimmer, Suiten sowie Villen verfügen jeweils über einen Balkon oder eine Terrasse und bieten je nach Lage entweder eine wunderschöne Aussicht auf die Berge, den Golfplatz Flamingos, das römische Amphitheater, den von einem Garten mit Palmen und Zypressen umrundeten Pool oder auf das Meer.
Aktivitäten
Sport: Golfen, Tennis, Paddel-Tennis
Wellness: Das Wellness Health- und Beauty Center (auf ca. 2000 m2) im römischen Thermen-Stil bietet ein beheiztes Hallenbad, Saunen und acht verschiedene Dampfbäder. Thermal-Circuit, Massagen und Beauty-Anwendungen sind ebenfalls im Angebot.
Wellness: Das Wellness Health- und Beauty Center (auf ca. 2000 m2) im römischen Thermen-Stil bietet ein beheiztes Hallenbad, Saunen und acht verschiedene Dampfbäder. Thermal-Circuit, Massagen und Beauty-Anwendungen sind ebenfalls im Angebot.
Golf
Das Resort verfügt über drei Plätze: Flamingos Golf, Alferini Golf und Tramores Golf. Darüber hinaus beherbergt es die einzige Schule Europas, die sich auf das kurze Spiel spezialisiert hat und persönlich gestalteten Unterricht anbietet, die Villa Padierna Michael Campbell Golf Academy.
Kulinarisches
In den verschiedenen Restaurants (La Loggia, La Veranda, La Pérgola, Club de Mar, D'Canter, Santoku Japanese Restaurant) des Hotels werden die Gäste mit einheimischer und internationaler Küche verwöhnt. Die Eddys Bar bietet einen gemütlichen Plar, um den Tag mit einem Whiskey oder einer Zigarre ausklingen zu lassen.
Preis auf Anfrage
Loading map...