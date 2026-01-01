PGA Catalunya Resort - Hotel Camiral
Costa Brava
Beschreibung
Einleitung
Nicht nur die Golfplätze spielen in der obersten Liga, sondern auch das Hotel des Resorts. Vor kurzem wurde das Camiral in die Riege der Leading Hotels of the World aufgenommen.
So versammelt sich die Prominenz des Golfsports während der kalten Monate im Herzen Kataloniens.
Nicht nur die Golfplätze spielen in der obersten Liga, sondern auch das Hotel des Resorts. Vor kurzem wurde das Camiral in die Riege der Leading Hotels of the World aufgenommen.
Schöner als an der Costa Brava wird es für Golfreisende wohl kaum: Sowohl der Golfplatz des Golfhotels PGA Catalunya Resort als auch das dazugehörige Hotel zählen zu den besten der Welt. Ein kulinarisches Erlebnis im nahen Girona ist sogar gänzlich unübertroffen.
Gerade im Winter kommt es vor, dass man sich auf dem Weg zum Abschlag schon mal nach einem Spieler umdreht und sich denkt: „Ist das nicht...?" Oftmals lautet die Antwort „ja", denn viele Pros und Nationalteams nutzen die top Anlagen des PGA Catalunya Resort für ihre Trainingseinheiten.
So versammelt sich die Prominenz des Golfsports während der kalten Monate im Herzen Kataloniens.
Wem die Anwesenheit der Golf-Elite als Referenz noch nicht reicht, der lässt sich vielleicht von anderer Stelle überzeugen. Top100golfcourses.co.uk führt den Stadium Course auf Platz 1 in Spanien, laut Golf World Magazine rangiert er unter den 100 besten Plätzen der Welt. Das Design entsprang der Zusammenarbeit von Spaniens Golf-legende Angel Gallardo und dem Ryder-Cup-Star Neil Coles. Gemeinsam entwarfen sie auch den Tour Course, der im Vergleich beider Kurse etwas leichter zu handhaben ist.
Lage
Das Hotel Camiral liegt nur wenige Fahrminuten vom Städtchen Girona im Nordosten Kataloniens und 85km von Barcelona entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant, ein Lounge Bistro und zwei Bars wo kleinere Mahlzeiten und Snacks erhältlich sind. Die schöne Gartenanlage mit Swimmingpool, der Wellnessbereich sowie das Fitnesscenter bieten alles, was man von entspannten Golfferien erwartet. Auch für Erkundungstouren an der Costa Brava ist das Hotel ein idealer Ausgangspunkt.
Zimmer
Das Hotel Camiral verfügt über 149 Zimmer in den Kategorien Standard, Duplex Standard, Superior, Duplex Superior, Junior Suiten und Executive Suiten. Alle sind mit einem geräumigen Bad mit Wanne und Regendusche ausgestattet. Zur Einrichtung gehört eine geräumige Sitzecke, Couchtisch und Schreibtisch, Minibar, WLAN, Kaffeemaschine und Safe. Zudem erfreut die Ausstattung mit Eichenböden und feinsten Baumwoll-Leinen-Stoffen alle Sinne und lässt den Gast den Alltag sofort vergessen.
Aktivitäten
Sport: Das Hotel Camiral liegt inmitten von den beiden Meisterschafts-Golfplätzen und bietet zudem einen Swimmingpool und ein modernes Fitnesscenter an. Weitere Aktivitäten sind Tennis, Paddle, Angeln, Schwimmkurse, Velotouren, Wanderungen, Ballonfahrten, Fallschirmspringen, Bootsausflüge, Reiten und Tauchen.
Wellness: Lassen Sie Nacken, Füsse oder den ganzen Körper im Wellness-Bereich im Hydrotherapie-Pool einer entspannenden Massage aussetzen. Zudem bieten das aromatisch duftende Hammam, der erfrischende Igloo-Eisraum oder das Kräuter-Dampfbad ein entspanntes Erlebnis. Des Weiteren werden Massagen, Körperbehandlungen sowie individuelle Schlamm- und Seetang-Packungen angeboten.
Wellness: Lassen Sie Nacken, Füsse oder den ganzen Körper im Wellness-Bereich im Hydrotherapie-Pool einer entspannenden Massage aussetzen. Zudem bieten das aromatisch duftende Hammam, der erfrischende Igloo-Eisraum oder das Kräuter-Dampfbad ein entspanntes Erlebnis. Des Weiteren werden Massagen, Körperbehandlungen sowie individuelle Schlamm- und Seetang-Packungen angeboten.
Golf
Zum Hotel Camiral gehören die beiden Meisterschaftsplätze Stadium Course und Tour Course des PGA Catalunya Resorts.
Kulinarisches
Die Küche des Hotel Camiral ist von höchster Qualität und zugleich familienfreundlich. Im Restaurant 1477, im Clubhaus oder an einer der Bars, werden frische, lokale Zutaten von hoher Qualität perfekt zubereitet. Das Restaurant 1477 bietet im Sommer eine wunderschöne Terrasse im Freien mit Blick auf die Pyrenäen und den beleuchteten Pool. Es wird europäische Küche mit einem Hauch katalanischer Lokalküche serviert.
Im Clubhouse-Bistro mit Blick auf den Stadium Course werden leichte Speisen angeboten. Eine entspannte Atmosphäre geniessen Sie in der Lounge Bar zum Beispiel bei einem spanischen Sherry. Die Poolbar grenzt direkt an das Restaurant 1477 wo nach einem ausgedehnten Lunch auf einen der luxuriösen Sonnenliegen Siesta gehalten werden kann.
Preis auf Anfrage
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