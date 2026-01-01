Sport: Die Finca Cortesín verfügt über einen einzigartigen 150 m2 grossen Fittness-Bereich, der mit seinen sechs Meter hohen Decken und Cybex-Geräten ideal für für Herz-Kreislauf-Training, Yogastunden und Pilates ist. Durch bodentiefe Fenster eröffnet sich ein spektakulärer Blick auf die Gärten, einen der Aussenpools sowie das angrenzende Mittelmeer.



Wellness: Die Grösse des Spa-Bereichs mit einer Fläche von 2'200 m2 ist beeindruckend. Es ist in drei Bereiche aufgeteilt: ein Bereich speziell für Gesichts- und Körperbehandlungen sowie Massagen, die Thermalbäder mit Schwimmbecken im zweiten Bereich und als drittes Element das Fitness-Center.

Für Behandlungen und Massagen stehen sieben Räume zur Verfügung, die mit Fussbodenheizung und thermischen Massageliegen ausgestattet sind. Das Finca Cortesín Spa verfügt ausserdem über einen beheizten, 25 Meter langen Salzwasserpool im Innenbereich.