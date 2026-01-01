La Finca Cortesin
Marbella
Beschreibung
Einleitung
Bei dem Golfhotel La Finca Cortesin handelt es sich um einen klassischen andalusisch inspirierten Bau mit riesigen Gärten zwischen Málaga und Gibraltar.
Das Gelände des Golfhotel La Finca Cortesin bietet endlos viel Platz, ebenso wie jede der 67 Suiten. Jedes der Zimmer wirkt enorm gross dank der vier Meter hohen Decken. Auf Golfreisen nach Spanien versprechen die drei Pools, das luxuriöse Spa und der gigantische Beach Club das ideale Ambiente für Urlaub, Entspannung und auch Action – zum Beispiel beim Golf auf einem der besten Plätze Spaniens.
El Jardín ist ein Terrassen-Restaurant unter Tausend Jahre alten Olivenbäumen mit Blick aufs Mittelmeer. Hier wird feinste mediterrane Küche vom deutschen Küchenchef Lutz Bösing serviert. Seine Herzensangelegenheit: Die Harmonie zwischen der klassischen Kochkunst und modernen Küchenkonzepten zu finden.
Das Gelände des Golfhotel La Finca Cortesin bietet endlos viel Platz, ebenso wie jede der 67 Suiten. Jedes der Zimmer wirkt enorm gross dank der vier Meter hohen Decken. Auf Golfreisen nach Spanien versprechen die drei Pools, das luxuriöse Spa und der gigantische Beach Club das ideale Ambiente für Urlaub, Entspannung und auch Action – zum Beispiel beim Golf auf einem der besten Plätze Spaniens.
El Jardín ist ein Terrassen-Restaurant unter Tausend Jahre alten Olivenbäumen mit Blick aufs Mittelmeer. Hier wird feinste mediterrane Küche vom deutschen Küchenchef Lutz Bösing serviert. Seine Herzensangelegenheit: Die Harmonie zwischen der klassischen Kochkunst und modernen Küchenkonzepten zu finden.
Lage
An der Costa Del Sol, zwischen Marbella und Sotogrande, Entfernung zum Flughafen Malaga ca. 90 km.
Angebot
Das Hotel bietet zwei schöne Swimmingpools mit Sonnenterasse. Ausserdem erwartet Sie ein bestens ausgestatteter Spa – und Wellnessbereich mit verschiedenen Behandlungen In mehreren Restaurants mit mediterraner, asiatischer und orientalischer Küche sowie einer Tapas Bar werden Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Das Hotel verfügt über 67 elegante Suiten, die mit ihrer grosszügigen Ausstattung und geräumigen Marmorbädern zum Wohlfühlen einladen. Der hoteleigene 18-Loch-Platz mit mehr als 100 Bunkern und fast 7'000 m Länge zählt zu einem der beliebtesten Golfplätze in Spanien. Ergänzt wird das Sportangebot durch einen Fitnessbereich und Tennisplätze.
Zimmer
Jede Suite der Finca Cortesín bietet höchste Standards. Die geräumigen Junior Suiten sind 52m2 gross und strahlen mit ihren vier Meter hohen Decken, Travertin-Marmorböden, Kingsize-Doppelbetten, Teppichen aus Naturfasern sowie Bettwäsche und Handtüchern aus ägyptischer Baumwolle pure Eleganz aus. Auch die dazugehörige Lounge mit Sofa, Sesseln und Schreibtisch ist mit den hochwertigsten Stoffen, Materialien und Möbelstücken ausgestattet. Die 12m2 grossen Badezimmer sind mit Travertin-Marmor gefliest und enthalten eine Badewanne sowie eine separate Duschkabine. Jede Suite verfügt ausserdem über eine Terrasse oder einen privaten Garten mit Blick auf den Golfplatz oder die Berge.
Aktivitäten
Sport: Die Finca Cortesín verfügt über einen einzigartigen 150 m2 grossen Fittness-Bereich, der mit seinen sechs Meter hohen Decken und Cybex-Geräten ideal für für Herz-Kreislauf-Training, Yogastunden und Pilates ist. Durch bodentiefe Fenster eröffnet sich ein spektakulärer Blick auf die Gärten, einen der Aussenpools sowie das angrenzende Mittelmeer.
Sport: Die Finca Cortesín verfügt über einen einzigartigen 150 m2 grossen Fittness-Bereich, der mit seinen sechs Meter hohen Decken und Cybex-Geräten ideal für für Herz-Kreislauf-Training, Yogastunden und Pilates ist. Durch bodentiefe Fenster eröffnet sich ein spektakulärer Blick auf die Gärten, einen der Aussenpools sowie das angrenzende Mittelmeer.
Wellness: Die Grösse des Spa-Bereichs mit einer Fläche von 2'200 m2 ist beeindruckend. Es ist in drei Bereiche aufgeteilt: ein Bereich speziell für Gesichts- und Körperbehandlungen sowie Massagen, die Thermalbäder mit Schwimmbecken im zweiten Bereich und als drittes Element das Fitness-Center.
Für Behandlungen und Massagen stehen sieben Räume zur Verfügung, die mit Fussbodenheizung und thermischen Massageliegen ausgestattet sind. Das Finca Cortesín Spa verfügt ausserdem über einen beheizten, 25 Meter langen Salzwasserpool im Innenbereich.
Golf
Club de Golf Finca Cortesín.
Kulinarisches
Das Kabuki Raw ist das hoteleigene Restaurant. Zu den 5 anderen gastronomischen Einrichtungen gehören das italienische Restaurant Don Giovanni, der Beach Club mit mediterraner Küche, das El Jardin de Lutz mit spanisch inspirierter Küche sowie die Blue Bar mit Tapas und Cocktails. Im Golf Club Restaurant geniessen Sie Aussicht auf den Golfplatz und das Mittelmeer.
Preis auf Anfrage
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