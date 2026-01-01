Pure Salt Garonda
Mallorca
Beschreibung
Einleitung
Das Pure Salt Garonda steht für ein urbanes, schickes Strandhotel, welches von Golfbegeisterte und Luxusliebhaber sehr geschätzt wird, insbesondere den erstklassigen Service. Dieser zieht sich von der Küche bis hin zum persönlichen Concierge.
Tipp vom Spezialisten:
Die beste Reisezeit für Strandurlauber liegt zwischen Juni und September, während Wanderer und Golfer die Übergangsmonate im Frühling und Herbst schätzen. Einmalig schön auf der Insel Mallorca ist die Mandelblüte, die in der zweiten Januarhälfte beginnt und im März von der Pfirsichblüte abgelöst wird.
Tipp vom Spezialisten:
Die beste Reisezeit für Strandurlauber liegt zwischen Juni und September, während Wanderer und Golfer die Übergangsmonate im Frühling und Herbst schätzen. Einmalig schön auf der Insel Mallorca ist die Mandelblüte, die in der zweiten Januarhälfte beginnt und im März von der Pfirsichblüte abgelöst wird.
Lage
Direkt an der Playa de Palma gelegen, geniesst das Fünf-Sterne Hotel Pure Salt Garonda auf Mallorca einen hervorragenden Ruf. Der 6km lange Strand, welcher vom Hotel direkt zugänglich ist, erstreckt sich von der Bucht von Palma bis nach S'Arenal. vom Flughafen dauert es bis zum Hotel nur ca. 10 Minuten.
Angebot
Golf
Für die exklusiven Behandlungen und Massagen werden ausschliesslich Markenprodukte verwendet. Ein beheizter Pool mit Whirlpool sowie ein türkisches Bad runden dabei das Angebot ab.
Wer die Weiten des Meeres auf dem Schiff erkunden möchte, bucht beim persönlichen Concierge etwa eine Angeltour mit traditionellen Fischern. Als Halbtagesausflug der speziellen Art empfiehlt sich die Tour zu den Drachenhöhlen Mallorcas. Hier bewundern Sie jahrtausendealte Tropfsteinhöhlen sowie den faszinierenden unterirdischen See El Lago Martel.
Golf
In diesem Golfhotel erhalten Sie bei der Buchung von Golfreisen ein individuelles Golf-Paket mit Greenfee-Ermässigungen. Ein Shuttle bringt Sie bequem zu einer der zwölf benachbarten, erlesenen Golfanlagen wie Son Gual oder Son Termens. Es besteht zudem die Möglichkeit, im Partnerhotel Pure Salt Port Adriano in Calvià eine 30-minütige Session im modernen Golfsimulator zu buchen. Die professionell ausgebildete Golflehrer helfen Ihnen dabei, Ihren Golfschwung zu verbessern.
Wellnes
Zur Entspannung nach einer Partie Golf finden Sie im hoteleigenen O Spa ein hoch motiviertes Team von Therapeuten.
Für die exklusiven Behandlungen und Massagen werden ausschliesslich Markenprodukte verwendet. Ein beheizter Pool mit Whirlpool sowie ein türkisches Bad runden dabei das Angebot ab.
Diverse Unterhaltungsmöglichkeiten
Vom Pure Salt Garonda führt ein direkter Zugang zum Strand. Der dort befindliche Beach Club The Eight offeriert Ihnen Liegeplätze mit Sonnenschirmen, die Sie über das Hotel reservieren können. Am wunderschönen Strand lassen sich diverse Sportaktivitäten ausüben.
Wer die Weiten des Meeres auf dem Schiff erkunden möchte, bucht beim persönlichen Concierge etwa eine Angeltour mit traditionellen Fischern. Als Halbtagesausflug der speziellen Art empfiehlt sich die Tour zu den Drachenhöhlen Mallorcas. Hier bewundern Sie jahrtausendealte Tropfsteinhöhlen sowie den faszinierenden unterirdischen See El Lago Martel.
Restaurants
Das Pure Salt Garonda stellt Ihnen gleich drei Top Restaurants zur Auswahl. Im Restaurant Garonda mit Sonnenterrasse serviert Ihnen das Hotel leichte mediterrane Speisen, während das italienische Restaurant l'Arcada in einem charmanten und ruhigen Ambiente frische Köstlichkeiten wie Pasta und Fisch offeriert.
Ein Highlight bildet das Hotelrestaurant Mikel & Pintxo mit traditionell spanischen Gerichten und Tapas. Eine umfangreiche Weinkarte mit Empfehlungen des Hauses ermöglicht Ihnen, zum Essen den passenden Wein zu finden. Nicht vergessen: am Abend besteht für die Herren jeweils Pflicht, lange Hosen zu tragen.
Zimmer
Geräumige Premiumzimmer mit bestem Meerblick bieten Ihnen WLAN und Flachbildschirm-TV sowie eine eigene Terrasse, um dort bei einem Drink aus der Minibar den Sonnenuntergang zu erleben. Atemberaubende Aussichten, hochwertige Pflegeprodukte und sogar einen zimmereigenen Whirlpool bieten als Crème de la Crème die Luxus-Suiten des Pure Salt Garonda.
Tipp vom Spezialisten
Die beste Reisezeit für Strandurlauber liegt zwischen Juni und September, während Wanderer und Golfer die Übergangsmonate im Frühling und Herbst schätzen. Einmalig schön auf der Insel Mallorca ist die Mandelblüte, die in der zweiten Januarhälfte beginnt und im März von der Pfirsichblüte abgelöst wird.
Preis auf Anfrage
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