Superior Par, Birdie, Eagle und Albatross – im Boutique Hotel Río Real in Marbella dreht sich alles um Golf, so auch die eben genannten Kategorien der insgesamt 30 Zimmer. Grosszügige Badezimmer und hervorragende Betten sorgen im Hotel für Gemütlichkeit. Das Haus strahlt ein wunderbar Ruhe aus - vor allem im Wellnessbereich und am wunderschönen Aussenpool.

Besonderer Stolz des Río Real ist der angrenzende Golfplatz, den die Gäste schon von der Lobby und dem Pool aus bestaunen dürfen. Das Spiel fängt bereits mit einer Herausforderung an: Man muss den allgegenwärtigen Graben, der die Bahnen begleitet, umgehen. Dann gilt es auf Bahn 7 und 8 die Doglegs und auf den zweiten 9 die Steigung zu meistern.



Die Anstrengung lohnt sich, denn die Spieler werden anschliessend mit einem erhöhten Abschlag belohnt, der eine grandiose Sicht über die topgepflegten Fairways schafft. Der 6000 Meter lange Platz Par 72 überzeugt durch sein wunderschönes Layout, geziert von Pinien, Olivenbäumen, Zypressen und Palmen.