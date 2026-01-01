Hotel Suite Villa Maria
Teneriffa
Beschreibung
Einleitung
Vom Villen-Hotel aus hat man eine tolle Aussicht auf das Meer, die Berge im Süden Teneriffas und den Inselvulkan Teide.
Vom Villen-Hotel aus hat man eine tolle Aussicht auf das Meer, die Berge im Süden Teneriffas und den Inselvulkan Teide.
Hier übernachten Golfurlauber in einem Hotel, das den traditionellen, dörflichen Charakter der Inselgruppe verströmt. An Service und Komfort mangelt es dennoch nicht.
Die gesamte Anlage mutet an wie ein kleines Dorf. 78 Duplex Villen verteilen sich weitläufig um einen Dorfplatz, das Zentrum des Hotel Suite Villa Maria, und fügen sich harmonisch in die natürlichen Gegebenheiten des Archipels ein.
Mit Bäumen gesäumte Strassen, Terrassenbeete aus Vulkangestein und Balkone aus Holz machen den besonderen Charakter dieses Ortes aus. Abseits des Massentourismus können sich Urlauber hier ganz entspannt zurückziehen. Die Häuser mit kleinen Gärten verfügen über bis zu drei Schlafzimmer, einige auch über einen Jacuzzi, die größten sogar über einen eigenen Pool. Während des Aufenthalts geniessen Gäste den Service eines 5-Sterne-Resorts, den das aufmerksame Personal jederzeit sicherstellt.
Lage
Direkt am Golfplatz Costa Adeje, ca. 1 km von La Caleta und ca. 25 km vom Flughafen Teneriffa Süd entfernt.
Angebot
Die charakteristische kanarische Architektur der Villen und ihr Standort über einer alten Bananenplantage verwandeln den Komplex in ein kleines Paradies. Kleine Wege und einladenden Ecken laden zum Verweilen ein, inmitten des Golfplatzes Costa Adeje. Die umgebende Vegetation und Schluchten, und die Tatsache, dass alle Villen mit Meerblick ausgestattet sind, machen dieses Ressort zu einem einzigartigen Ort, an dem man nur den Gesang der Vögel und das Rauschen des Meeres wahrnimmt. Die Anlage verfügt zudem über einen Fitnessraum, Squash, Tennis, ein à la Carte Restaurant und 2 Swimmingpools.
Zimmer
Das Hotel Suite Villa Maria besteht aus 78 exklusiven Villen, die unterschiedliche kanarische Baustile widerspiegeln. Alle Villen sind geräumig und in neutralen Farben gehalten, die zu Erholung und Ruhe einladen. Sie ermöglichen Ihnen einen fantastischen Ausblick auf das Meer, den Golfplatz und die Berge von Adeje und machen Ihren Aufenthalt so zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Villen sind alle mit Schlafzimmer und Badezimmer mit Badewanne und Hydromassagedusche ausgestattet.
Im unteren Bereich befinden sich ein Salon mit Essbereich, Flatscreen-Satelliten-TV, Gratis-Internetzugang, voll eingerichtete offene Küche (Glaskeramik-Kochfeld, Ofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Eisschrank und Kochgeschirr), Badezimmer mit Hydromassagedusche, Klimaanlage in jedem Raum und möblierter Sonnenterrasse mit Blick auf Meer und Berge.
Aktivitäten
Sport: Fittnessraum, Squash, Tennis
Golf
Costa Adeje Golfplatz. Diverse weitere Golfplätze erreichen Sie in circa 20 Minuten.
Kulinarisches
Den Gästen des Hotel Suite Villa Maria stehen mehrere Restaurants zur Auswahl. Im à la Carte Restaurant La Sirena wird mittags eine grosse Auswahl an Paella und Meeresfrüchten angeboten. Im Pancho Villa geniessen Sie mexikanische, pikante Speisen. Im Beach Club können Sie Snacks mit Aussicht aufs Meer geniessen. Im Gourmet-Restaurant Tiziano werden die Gäste mit mediterraner und internationaler Küche verwöhnt. Im Bräuhaus geniesst man typisch bayrische Gerichte und im Veracruz wird eine exquisite Auswahl an Produkten als Frühstückbuffet serviert.
Preis auf Anfrage
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