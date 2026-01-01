Las Madrigueras
Teneriffa
Beschreibung
Einleitung
Im Ortsteil Playa de Las Américas, liegt es, das 5-Sterne Golf-Resort Las Madrigueras. Die in dreistöckigem Kolonialstil errichtete Anlage ist ausgezeichnet in die umliegende Landschaft eingegliedert und bietet grossartige Blicke auf den Golfplatz und die Insel La Gomera.
Von den besten Suiten hat man eine wundervolle Aussicht auf den hauseigenen Golfkurs Golf Las Américas.
Im Ortsteil Playa de Las Américas, liegt es, das 5-Sterne Golf-Resort Las Madrigueras. Die in dreistöckigem Kolonialstil errichtete Anlage ist ausgezeichnet in die umliegende Landschaft eingegliedert und bietet grossartige Blicke auf den Golfplatz und die Insel La Gomera.
Auf Golfreisen nach Teneriffa: Im Golfhotel Las Madrigueras dreht sich alles nur um das eine: Golf! Von der Hotelgarage gibt es einen direkten Zugang zum ersten Abschlag und jedem Zimmer steht ein kostenloser Buggy mit GPS zur Verfügung.
Von den besten Suiten hat man eine wundervolle Aussicht auf den hauseigenen Golfkurs Golf Las Américas.
Eines der Luxuszimmer des Golfhotel Las Madrigueras trägt sogar den Namen „Hole in One". Doch nicht nur die Suiten haben einiges zu bieten, auch jedes der 44 elegant eingerichteten Zimmer hat einen eigenen Balkon mit Blick auf den Golfplatz oder die Nachbarinsel La Gomera.
Lage
Playa de La Americas, 15.6km zum Südflughafen von Teneriffa.
Angebot
18-Loch Golfplatz Las Americas mit attraktiven Golfpaketen für Hotelgäste.
Zimmer
Doppelzimmer Superior: 50-60m2, Doppel oder Twin Bett, Minibar, Safe, Satelliten Fernsehen.
Aktivitäten
Sport: Schwimmen, Joggen, Spazieren gehen.
Wellness: Spa mit Massage und anderen Behandlungen.
Attraktionen Hotel: Die perfekte Symbiose mit Golfplatz Las Americas und der auf Golf ausgerichtete Service und die Ruhe.
Wellness: Spa mit Massage und anderen Behandlungen.
Attraktionen Hotel: Die perfekte Symbiose mit Golfplatz Las Americas und der auf Golf ausgerichtete Service und die Ruhe.
Golf
18-Loch Golfplatz Las Americas mit attraktiven Golfpaketen für Hotelgäste. Diverse weitere Golfplätze erreichen Sie in circa 20 Minuten.
Kulinarisches
Das preisgekrönte Belle Vue Restaurant serviert Frühstück, leichte Snacks und Mittagessen aus den frischesten und feinsten lokalen Zutaten. Am Abend erwatet das Bogey Restaurant mit romantischem Ambiente für gemütliche Abendessen bei Kerzenschein. Bei Anbruch der Dämmerung bieten Piano Bar und Billiard Lounge eine kongeniale Atmosphäre für pre- oder post-dinner Cocktails.
Preis auf Anfrage
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