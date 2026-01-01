Marbella Club Golf Resort & Spa
Marbella
Beschreibung
Einleitung
Auf Golfreisen nach Spanien sollte man auch mal das süsse Nichtstun geniessen können. Wo ginge das besser als am beheizten Meerwasser-Pool des wohl beliebtesten Beach Clubs in Marbella, dem Golfhotel Marbella Club Resort & Spa?
Auf Golfreisen nach Spanien sollte man auch mal das süsse Nichtstun geniessen können. Wo ginge das besser als am beheizten Meerwasser-Pool des wohl beliebtesten Beach Clubs in Marbella, dem Golfhotel Marbella Club Resort & Spa?
Golfferien in Spanien: Ein langer Holzsteg, der einige Meter aufs Mittelmeer hinaus führt, ist der ideale Platz für ein gemütliches Picknick oder ein Sonnenbad in Ruhe. Der Beach Club gehört zu einem hervorragenden Club Resort mit 37 luxuriösen Zimmern und 78 eleganten Suiten.
Dazu kommen Luxusvillen im andalusischen Stil, mit privaten Pools und voll eingerichteten Küchen. Abgerundet wird das Angebot des Golfhotel Marbella Club durch ein beschwingendes Spa- und Wellnessprogramm und drei kulinarisch hochwertige Restaurants. Das Grill Restaurant ist eigentlich selbsterklärend, allerdings achtet man hier besonders auf ein besonders romantisches Flair, wie zum Beispiel beim romantischen Candle Light-Dinner zwischen den Palmen des wunderschönen Gartens.
Im Beach Club gibt es frischen Fisch zum Nationalgericht Paella und auserlesene Zutaten für köstliche Salate. Das Golfhotel Marbella Clubüberzeugt vor allem durch das Ambiente. Direkt am Strand wird Fisch am Spiess gegrillt bei lässiger Strandatmosphäre.
Lage
Das Resort, dessen tropischen Gärten nur durch eine Fussgänger-Promenade vom grobkörnigen Sandstrand getrennt sind, liegt im Herzen der „Goldenen Meile" in der Nähe der historischen Stadt Marbella an der spanischen Costa del Sol. Zum mondänen Yachthafen Puerto Banus sind es jeweils ca. 3 km.
Angebot
2 Swimmingpools (beheizbar), Snackbar, Sonnenterrasse, Liegewiese, Gartenanlage, Beach Club mit Restaurant und Bar, MC Café, Garten-Pool, Champagne Room, Wintergarten, Golf Club Haus, Grill-Restaurant, Sommer-Bar, MC Beach, Golfen, Tennis, Fitnesszentrum, Reiten und botanische Gartenanlage.
Zimmer
Die Zimmer verfügen über einen privaten Balkon mit Blick über das Resort, eine Sitzecke, moderne Inneneinrichtung, Marmor-Bad, Gratis WLan, Ipod Dockingstation, TV mit nationalen und internationalen Sendern, Minibar und Safe.
Aktivitäten
Sport: Fitness im Marbella Club. Tennis im „Puente Romano Tennis- & Fitness Center", 4 Paddle-Tennisplätze, Reiten.
Wellness: Das angesehene Thalasso Spa am Strand verfügt über einen Innenpool mit Meerwasser, Türkische Dampfbäder, Saunas, ein Solarium und mehrere Behandlungsräume.
Wellness: Das angesehene Thalasso Spa am Strand verfügt über einen Innenpool mit Meerwasser, Türkische Dampfbäder, Saunas, ein Solarium und mehrere Behandlungsräume.
Kulinarisches
Gäste können zwischen neun Bars und Restaurants wählen, darunter einer Champagner-Bar, einem reichhaltigen Buffet am Strand, einem romantischen Grill-Restaurant und einem trendigen Café.
Golf
Marbella Club
Preis auf Anfrage
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