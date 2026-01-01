Tecina Golf



Das milde Klima der Insel ruft geradezu nach Golf. Auf dem Tecina Golfplatz, der von Donald Steel entworfen wurde, finden die Spieler einen Platz, der für jeden etwas zu bieten hat. Unter anderem wurde beim Bau mit afrikanischem Sand gearbeitet, der die Greens und Tees bedeckt. Es gibt Steilhänge von bis zu 10 Prozent Steigung und der Platz weist einen Höhenunterschied von 175 Metern auf.

Es braucht für die Par 71 Geduld und ein gewisses Feingefühl, um die Bälle sicher zu platzieren. Von allen 18 Löchern aus haben die Golfer des Tecina Golf Clubs eine fantastische Sicht auf den Ozean und auf einen der weltgrössten Vulkane: den Teide auf der Nachbarinsel Teneriffa.