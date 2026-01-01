Beschreibung

Einleitung Einzigartig ist die Fülle an Top-Restaurants im Haus. Präsentiert werden Köstlichkeiten aus der ganzen Welt.



Das Puente Romano Beach Resort & Spa gehört als Mitglied der „Leading Hotels of the World" zu den exklusivsten Hotels an der Costa del Sol. Nicht nur für Golfer ist es eine der ersten Adressen. Einzigartig ist die Fülle an Top-Restaurants im Haus. Präsentiert werden Köstlichkeiten aus der ganzen Welt. Im Del Mar gibt es Meeresfrüchte, die Thai-Küche lockt mit authentischen thailändischen Spezialitäten. Darüber hinaus werden italienische, japanische und französische Gerichte gereicht – viele mit Bio-Produkten. Feinschmecker kommen hier also voll auf ihre Kosten.

Lage Das Resort liegt im Mittelmeer inmitten der Goldenen Meile von Marbella, rund 3.5km vom Zentrum entfernt. Der internationale Flughafen von Málaga ist rund 35 Minuten entfernt.

Angebot Das Puente Romano Beach Resort & Spa erstrahlt nach einer kompletten Renovation in neuem Glanz und ist ein beliebtes Ziel für Sportliebende und Erholungssuchende. Das Resort liegt direkt am feinsandigen Strand und verfügt über luxuriös eingerichtete Zimmer und Suiten mit privater Terrasse. Es ist ausgestattet mit drei Swimmingpools, einem modernen Fitness-Studio, neun Restaurants, eine Partyclub, einem ATP-Tennisclub und zwei Golf-Plätzen.

Zimmer Die 264 luxuriösen Zimmer und Suiten sind im maritimen Stil eingerichtet und verfügen über eine private Terrasse mit schönem Ausblick. Die Zimmer sind mit einem Bad mit Dusche, Föhn, Sitzgelegenheit, SAT-TV, Telefon, Minibar, Radio und Roomservice ausgestattet.

Aktivitäten Sport: modernes Fitness-Center, renommierter Tennisclub, Six Senses Spa, Segeln, Katamaran, Windsurfen, Kanu, Tretboot, Bananaboat, Jetski, Waserski und Parasailing.



Wellness: Das Six Senses Spa verwöhnt ihre Gäste mit Dampfbad, Hamam, Massagen und diversen Beautyanwendungen.

Golf Marbella Club Golf Course, El Higueral.