Puente Romano Beach Resort & Spa
Marbella
Beschreibung
Einleitung
Einzigartig ist die Fülle an Top-Restaurants im Haus. Präsentiert werden Köstlichkeiten aus der ganzen Welt.
Das Puente Romano Beach Resort & Spa gehört als Mitglied der „Leading Hotels of the World" zu den exklusivsten Hotels an der Costa del Sol. Nicht nur für Golfer ist es eine der ersten Adressen. Einzigartig ist die Fülle an Top-Restaurants im Haus. Präsentiert werden Köstlichkeiten aus der ganzen Welt. Im Del Mar gibt es Meeresfrüchte, die Thai-Küche lockt mit authentischen thailändischen Spezialitäten. Darüber hinaus werden italienische, japanische und französische Gerichte gereicht – viele mit Bio-Produkten. Feinschmecker kommen hier also voll auf ihre Kosten.
Das Puente Romano Beach Resort & Spa gehört als Mitglied der „Leading Hotels of the World" zu den exklusivsten Hotels an der Costa del Sol. Nicht nur für Golfer ist es eine der ersten Adressen. Einzigartig ist die Fülle an Top-Restaurants im Haus. Präsentiert werden Köstlichkeiten aus der ganzen Welt. Im Del Mar gibt es Meeresfrüchte, die Thai-Küche lockt mit authentischen thailändischen Spezialitäten. Darüber hinaus werden italienische, japanische und französische Gerichte gereicht – viele mit Bio-Produkten. Feinschmecker kommen hier also voll auf ihre Kosten.
Lage
Das Resort liegt im Mittelmeer inmitten der Goldenen Meile von Marbella, rund 3.5km vom Zentrum entfernt. Der internationale Flughafen von Málaga ist rund 35 Minuten entfernt.
Angebot
Das Puente Romano Beach Resort & Spa erstrahlt nach einer kompletten Renovation in neuem Glanz und ist ein beliebtes Ziel für Sportliebende und Erholungssuchende. Das Resort liegt direkt am feinsandigen Strand und verfügt über luxuriös eingerichtete Zimmer und Suiten mit privater Terrasse. Es ist ausgestattet mit drei Swimmingpools, einem modernen Fitness-Studio, neun Restaurants, eine Partyclub, einem ATP-Tennisclub und zwei Golf-Plätzen.
Zimmer
Die 264 luxuriösen Zimmer und Suiten sind im maritimen Stil eingerichtet und verfügen über eine private Terrasse mit schönem Ausblick. Die Zimmer sind mit einem Bad mit Dusche, Föhn, Sitzgelegenheit, SAT-TV, Telefon, Minibar, Radio und Roomservice ausgestattet.
Aktivitäten
Sport: modernes Fitness-Center, renommierter Tennisclub, Six Senses Spa, Segeln, Katamaran, Windsurfen, Kanu, Tretboot, Bananaboat, Jetski, Waserski und Parasailing.
Wellness: Das Six Senses Spa verwöhnt ihre Gäste mit Dampfbad, Hamam, Massagen und diversen Beautyanwendungen.
Wellness: Das Six Senses Spa verwöhnt ihre Gäste mit Dampfbad, Hamam, Massagen und diversen Beautyanwendungen.
Golf
Marbella Club Golf Course, El Higueral.
Kulinarisches
Den Gästen des Puente Romano werden neun Restaurants und ein angesagter Party-Club angeboten. Das Thai Gallery serviert authentische thailändische Küche.
Liebhaber der Japanischen Küche werden vom Restaurant UNI begeistert sein.
Das Restaurant Dani García ist mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet und bietet im Resort die kreativsten Gerichte auf hohem Niveau an.
Im BiBo geniesst man traditionelle Tapas mit modernem Touch.
Das Serafina überzeugt mit traditioneller aber moderner italienischer Küche.
Im Les Deux kann man auserwählte Köstlichkeiten aus Schokolade und feine Makronen geniessen.
Im Del Mar, welches ebenfalls am Strand liegt, werden hochwertige, mediterrane Speisen angeboten.
Im Rachel's werden gesunde Speisen aus ökologischen Produkten serviert.
Das Restaurant Celicioso ist ein ungezwungenes, kleines Restaurant, welches auf glutenfreie Speisen spezialisiert ist.
Das La Suite ist eine gelungene Ausgeh- und Eventlocation in Marbella. Guter Service, angesagte DJ's und Artisten begeistern auch anspruchsvolle Partybesucher.
Liebhaber der Japanischen Küche werden vom Restaurant UNI begeistert sein.
Das Restaurant Dani García ist mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet und bietet im Resort die kreativsten Gerichte auf hohem Niveau an.
Im BiBo geniesst man traditionelle Tapas mit modernem Touch.
Das Serafina überzeugt mit traditioneller aber moderner italienischer Küche.
Im Les Deux kann man auserwählte Köstlichkeiten aus Schokolade und feine Makronen geniessen.
Im Del Mar, welches ebenfalls am Strand liegt, werden hochwertige, mediterrane Speisen angeboten.
Im Rachel's werden gesunde Speisen aus ökologischen Produkten serviert.
Das Restaurant Celicioso ist ein ungezwungenes, kleines Restaurant, welches auf glutenfreie Speisen spezialisiert ist.
Das La Suite ist eine gelungene Ausgeh- und Eventlocation in Marbella. Guter Service, angesagte DJ's und Artisten begeistern auch anspruchsvolle Partybesucher.
Preis auf Anfrage
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