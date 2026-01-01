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Fairmont Peace

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Shanghai

Dieses aussergewöhnliche Hotel gefällt mit seinem exquisiten Dekor und einem überzeugenden Service. Die lange Geschichte des Luxushotels macht Ihren Auf­enthalt hier zu etwas Besonderem. Ausser­dem sprechen die ideale Lage sowie die ausgezeichneten Restaurants für das Fairmont Peace Hotel.

Beschreibung

Einleitung
Schwimmbad, Yoga, Fit­ness­­center. Das «Willow Stream» Spa ist auf der 21. Etage gelegen und bietet einen atemberaubenden Ausblick.
Lage
Direkt an der beliebten Ufer­prome­nade «The Bund» mit toller Sicht auf den Fluss und die Skyline von Pudong. Die Nanjing Road mit den vielen Einkaufs­mög­lichkeiten beginnt hier. Die Fahrzeit zum Flughafen Pudong beträgt ca. eine Stunde.
Angebot
Das Hotel bietet eine abwechs­lungsreiche und erstklassige kulinarische Auswahl. Das «Dragon Phoenix» mit lokaler und kantonesischer Küche gehört zu den führenden Restaurants der Stadt. Vom Balkon des «Cathay Room» Restaurants mit europäischer Küche und grosser Weinaus­wahl haben Sie einen wunderbaren Ausblick auf die Skyline. Abend­cocktails gibt es in der «Jasmine Lounge» und in der legendären Jazz Bar fühlt man sich in die 1920er-Jahre zurück­­versetzt. Aus­ser­­­dem gibt es ein Café mit Kuchen und weiteren Köstlichkeiten.
Zimmer
Die 270 exklusiven Zimmer und Sui­ten sind mit Marmor­bade­zimmer mit Badewanne und Regen­dusche, gratis Inter­net­­zu­gang, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Schreibtisch, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Fairmont (76): 49 m² grosse, elegante und ruhige Zimmer zum Innen­bereich des Hotels gerichtet.
Deluxe (115): 45 m² grosse Zimmer mit Sicht auf die Stadt.
Preis auf Anfrage

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