Fairmont Peace
Shanghai
Beschreibung
Einleitung
Schwimmbad, Yoga, Fitnesscenter. Das «Willow Stream» Spa ist auf der 21. Etage gelegen und bietet einen atemberaubenden Ausblick.
Lage
Direkt an der beliebten Uferpromenade «The Bund» mit toller Sicht auf den Fluss und die Skyline von Pudong. Die Nanjing Road mit den vielen Einkaufsmöglichkeiten beginnt hier. Die Fahrzeit zum Flughafen Pudong beträgt ca. eine Stunde.
Angebot
Das Hotel bietet eine abwechslungsreiche und erstklassige kulinarische Auswahl. Das «Dragon Phoenix» mit lokaler und kantonesischer Küche gehört zu den führenden Restaurants der Stadt. Vom Balkon des «Cathay Room» Restaurants mit europäischer Küche und grosser Weinauswahl haben Sie einen wunderbaren Ausblick auf die Skyline. Abendcocktails gibt es in der «Jasmine Lounge» und in der legendären Jazz Bar fühlt man sich in die 1920er-Jahre zurückversetzt. Ausserdem gibt es ein Café mit Kuchen und weiteren Köstlichkeiten.
Zimmer
Die 270 exklusiven Zimmer und Suiten sind mit Marmorbadezimmer mit Badewanne und Regendusche, gratis Internetzugang, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Schreibtisch, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Fairmont (76): 49 m² grosse, elegante und ruhige Zimmer zum Innenbereich des Hotels gerichtet.
Deluxe (115): 45 m² grosse Zimmer mit Sicht auf die Stadt.
Fairmont (76): 49 m² grosse, elegante und ruhige Zimmer zum Innenbereich des Hotels gerichtet.
Deluxe (115): 45 m² grosse Zimmer mit Sicht auf die Stadt.
Preis auf Anfrage
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