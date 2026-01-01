The Yangtze Boutique Shanghai
Shanghai
Beschreibung
Einleitung
Modernes Fitnesscenter. Eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten befinden sich in nächster Umgebung.
Lage
Zentrale Lage nur 200 Meter von der bekannten Nanjing Fussgängerzone und 1½ Kilometer von der Uferpromenade «The Bund» entfernt. Wichtige U-Bahn-Stationen sind in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar, sodass Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt mühelos erkunden können. Fahrzeit zum internationalen Flughafen ca. eine Stunde.
Angebot
Das «Rose Chinese» Restaurant verwöhnt mit kantonesischer Küche vom Feinsten, in der Lobby finden Sie ausserdem ein japanisches Restaurant. Das Frühstück wird exklusiv im «Jade Room» im 9. Stock serviert. Die Lobby Bar bietet Drinks und exquisite Häppchen.
Zimmer
Die 103 Zimmer sind elegant und komfortabel eingerichtet, in einem ästhetischen Art-Déco Stil. Alle verfügen über hübsche Marmor Badezimmer sowie eine Sitzgelegenheit, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Art Deco: 31-37 m² grosse Zimmer.
Shanghai Grand: Bieten mit 38-47 m² etwas mehr Platz plus eine Badewanne im Badezimmer.
Boutique Balcony: Gleiche Grösse und Ausstattung wie Shanghai Grand, zusätzlich mit einem privaten Balkon um das Stadtleben zu beobachten.
Art Deco: 31-37 m² grosse Zimmer.
Shanghai Grand: Bieten mit 38-47 m² etwas mehr Platz plus eine Badewanne im Badezimmer.
Boutique Balcony: Gleiche Grösse und Ausstattung wie Shanghai Grand, zusätzlich mit einem privaten Balkon um das Stadtleben zu beobachten.
Preis auf Anfrage
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