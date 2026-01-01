Beschreibung

Einleitung Modernes Fitnesscenter. Eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten befinden sich in nächster Umgebung.

Lage Zentrale Lage nur 200 Meter von der bekannten Nanjing Fussgängerzone und 1½ Kilometer von der Uferpromenade «The Bund» entfernt. Wichtige U-Bahn-Stationen sind in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar, sodass Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt mühelos erkunden können. Fahrzeit zum internationalen Flughafen ca. eine Stunde.

Angebot Das «Rose Chinese» Restaurant verwöhnt mit kantonesischer Küche vom Feinsten, in der Lobby finden Sie ausserdem ein japanisches Restaurant. Das Frühstück wird exklusiv im «Jade Room» im 9. Stock serviert. Die Lobby Bar bietet Drinks und exquisite Häppchen.