Beschreibung

Einleitung Das «Auriga Spa» bietet ein umfassendes Angebot mit ausgewählten Behandlungen, traditionellen chinesischen Techniken, Vitalpool, Sauna, Dampfbad, Floating-Becken, Salzraum, Bewegungsraum mit Kursen und ein modernes Fitnesscenter. Wie in allen Capella Hotels ist ein umfassendes Kultur- und Erlebnisprogramm, das individuell auf Sie zugeschnitten wird, verfügbar.

Lage Tolle Lage im historischen Viertel der Französischen Konzession. Das Jian Ye Li Viertel ist eines der letzten erhaltenen Shikumen Viertel Shanghais und ist ruhig, umgeben von baumgesäumten Alleen und trotzdem gut angebunden. Die nächste U-Bahnstation erreichen Sie in fünf Gehminuten, zum Flughafen sind es ca. 50 Fahrminuten. Zahlreiche Geschäfte und Restaurants sind in der Nähe.

Angebot Im «Le Comptoir de Pierre Gagnaire» geniessen Sie neu interpretierte französische Küche mit lokalen Einflüssen auf höchstem Niveau – kreativ, raffiniert und mehrfach ausgezeichnet. In der hauseigenen Bäckerei finden Sie zudem frisches Brot und Gebäck, während die «Le Bar» mit Signature-Cocktails, feiner Champagner- und Weinauswahl zum Verweilen einlädt. In der Bibliothek geniessen Sie Snacks, Kaffee und Tee in entspannter Atmosphäre.