Capella Shanghai
Shanghai
Beschreibung
Einleitung
Das «Auriga Spa» bietet ein umfassendes Angebot mit ausgewählten Behandlungen, traditionellen chinesischen Techniken, Vitalpool, Sauna, Dampfbad, Floating-Becken, Salzraum, Bewegungsraum mit Kursen und ein modernes Fitnesscenter. Wie in allen Capella Hotels ist ein umfassendes Kultur- und Erlebnisprogramm, das individuell auf Sie zugeschnitten wird, verfügbar.
Lage
Tolle Lage im historischen Viertel der Französischen Konzession. Das Jian Ye Li Viertel ist eines der letzten erhaltenen Shikumen Viertel Shanghais und ist ruhig, umgeben von baumgesäumten Alleen und trotzdem gut angebunden. Die nächste U-Bahnstation erreichen Sie in fünf Gehminuten, zum Flughafen sind es ca. 50 Fahrminuten. Zahlreiche Geschäfte und Restaurants sind in der Nähe.
Angebot
Im «Le Comptoir de Pierre Gagnaire» geniessen Sie neu interpretierte französische Küche mit lokalen Einflüssen auf höchstem Niveau – kreativ, raffiniert und mehrfach ausgezeichnet. In der hauseigenen Bäckerei finden Sie zudem frisches Brot und Gebäck, während die «Le Bar» mit Signature-Cocktails, feiner Champagner- und Weinauswahl zum Verweilen einlädt. In der Bibliothek geniessen Sie Snacks, Kaffee und Tee in entspannter Atmosphäre.
Zimmer
In der ehemaligen traditionellen Shikumen-Siedlung sind 55 grosszügige Villen untergebracht. Diese für das 19. Jahrhundert in Shanghai typische Wohnbauform verband dreigeschossige Steinhäuser mit kleinen Gassen und begrünten Innenhöfen. Heute bieten die Villen auf drei Ebenen Schlafzimmer, Wohnzimmer, Entertainment Lounge, Badezimmer, Dachterrasse und einen privaten Innenhof. Die Innenräume wurden stilvoll renoviert und mit einer traumhaften Kombination aus traditionellen chinesischen Elementen mit französischem Design und modernstem Komfort ausgestattet. Smart TV, Telefon, BOSE Soundsystem, gratis Internetzugang, gratis Minibar mit Snacks und Getränken, Kaffeemaschine, Safe und Föhn gehören zum Standard.
Shikumen Villa (36): 111-118 m² grosse Villen mit Sicht auf die Shikumen Siedlung.
Shikumen Villa (36): 111-118 m² grosse Villen mit Sicht auf die Shikumen Siedlung.
Preis auf Anfrage
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