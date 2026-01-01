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chinareisen

Central Hotel Shanghai

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Shanghai

Beschreibung

Einleitung
Fitnesscenter, Tischtennis, Billard, Minigolf. Schönes Spa mit Sauna und Beauty Salon.
Lage
An attraktiver Lage, direkt neben der verkehrsfreien, prestigeträchtigen Shopping­meile Nan­­jing Road. Die Uferpromenade «The Bund» am Huangpu Fluss ist ebenfalls zu Fuss erreichbar. Öffentliche Ver­kehrs­mittel finden Sie in unmittelbarer Nähe. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt zirka eine Stunde.
Angebot
Zwei chinesische Restaurants sowie Coffee­shop mit internationalen Gerichten und Buffets. Cigar Lounge und Lobby Bar.
Zimmer
Das Hotel verfügt über insgesamt 313 komfortable Zimmer.
Superior (235): 28 m² grosse, modern eingerichtete Zim­mer. Sie sind ausgestattet mit einem Marmorbadezimmer, Klima­anlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Preis auf Anfrage

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