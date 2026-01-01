Central Hotel Shanghai
Shanghai
Beschreibung
Einleitung
Fitnesscenter, Tischtennis, Billard, Minigolf. Schönes Spa mit Sauna und Beauty Salon.
Lage
An attraktiver Lage, direkt neben der verkehrsfreien, prestigeträchtigen Shoppingmeile Nanjing Road. Die Uferpromenade «The Bund» am Huangpu Fluss ist ebenfalls zu Fuss erreichbar. Öffentliche Verkehrsmittel finden Sie in unmittelbarer Nähe. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt zirka eine Stunde.
Angebot
Zwei chinesische Restaurants sowie Coffeeshop mit internationalen Gerichten und Buffets. Cigar Lounge und Lobby Bar.
Zimmer
Das Hotel verfügt über insgesamt 313 komfortable Zimmer.
Superior (235): 28 m² grosse, modern eingerichtete Zimmer. Sie sind ausgestattet mit einem Marmorbadezimmer, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior (235): 28 m² grosse, modern eingerichtete Zimmer. Sie sind ausgestattet mit einem Marmorbadezimmer, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Preis auf Anfrage
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