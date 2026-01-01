An attraktiver Lage, direkt neben der verkehrsfreien, prestigeträchtigen Shopping­meile Nan­­jing Road. Die Uferpromenade «The Bund» am Huangpu Fluss ist ebenfalls zu Fuss erreichbar. Öffentliche Ver­kehrs­mittel finden Sie in unmittelbarer Nähe. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt zirka eine Stunde.