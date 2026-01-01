The Peninsula Shanghai
Shanghai
Beschreibung
Einleitung
Erstklassiges Spa mit VIP Suiten und vielfältigen Anwendungen, grosses Hallenschwimmbad, Sonnenterrasse, modernes Fitnesscenter und Ladenpassage mit über 25 Geschäften.
Lage
Direkt am «The Bund», Shanghais weltberühmter Uferpromenade mit Blick auf den Huangpu Fluss und die Skyline von Pudong. Fahrzeit zum Flughafen rund eine Stunde.
Angebot
Das «Yi Long Court» steht für kantonesische Gourmetküche, im «Sir Elly’s» mit Rooftop Bar und grandioser Sicht über die Stadt werden moderne europäische Gerichte serviert. Ausserdem gibt es ein Lobby Restaurant und zwei Bars, teilweise mit Live Musik.
Zimmer
Die 235 geräumigen Zimmer zählen mit einer Mindestgrösse von 54 m² zu den grössten der Stadt. Sie verfügen nebst dem Schlaf-/Wohnbereich mit Schreibtisch und Sofa über einen separaten Ankleideraum sowie Marmorbadezimmer mit integriertem Fernseher. Die Zimmer sind sehr geschmackvoll eingerichtet und mit allem erdenklichen Komfort ausgestattet. Typisch für Peninsula Hotels ist die moderne Elektronik, mit welcher Sie sämtliche Funktionen per Knopfdruck kontrollieren können.
Deluxe: Zimmer mit Blick auf die Stadt.
Deluxe River: Zimmer mit Blick zum Fluss und nach Pudong.
Grand Deluxe Suite: sehr grosszügige Suiten (mind. 120 m²) in den obersten Stockwerken 10–12 mit Stadtblick, separatem Wohnzimmer und Esstisch für vier Personen.
Preis auf Anfrage
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