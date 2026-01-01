Die 235 geräumigen Zimmer zählen mit einer Mindestgrösse von 54 m² zu den grössten der Stadt. Sie verfügen nebst dem Schlaf-/Wohnbereich mit Schreib­­tisch und Sofa über einen separaten An­­kleide­raum sowie Marmor­bade­zimmer mit integriertem Fernseher. Die Zimmer sind sehr geschmackvoll eingerichtet und mit allem erdenklichen Komfort ausgestattet. Typisch für Penin­sula Hotels ist die moderne Elek­tronik, mit welcher Sie sämtliche Funk­tionen per Knopfdruck kontrollieren können.



Deluxe: Zimmer mit Blick auf die Stadt.

Deluxe River: Zimmer mit Blick zum Fluss und nach Pudong.

Grand Deluxe Suite: sehr grosszügige Suiten (mind. 120 m²) in den obersten Stock­werken 10–12 mit Stadtblick, separatem Wohnzim­mer und Esstisch für vier Personen.