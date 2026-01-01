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The Peninsula Shanghai

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Shanghai

The Peninsula Shanghai bietet Ihnen Hotellerie der Spitzenklasse, stilvolles Ambi­ente und einen unaufdringlichen Service, welcher keine Wünsche offen lässt. Die Rooftop Bar des Hotels ist ein wunderbarer Ort, um einen erlebnisreichen Tag in Shanghai mit einem Drink ausklingen zu lassen.

Beschreibung

Einleitung
Erstklassiges Spa mit VIP Suiten und vielfältigen Anwen­dun­gen, grosses Hallenschwimmbad, Sonnen­terrasse, modernes Fit­ness­­center und Laden­­­passage mit über 25 Ge­schäf­ten.
Lage
Direkt am «The Bund», Shanghais weltberühmter Ufer­promenade mit Blick auf den Huangpu Fluss und die Sky­line von Pudong. Fahrzeit zum Flughafen rund eine Stunde.
Angebot
Das «Yi Long Court» steht für kantonesische Gourmetküche, im «Sir Elly’s» mit Rooftop Bar und grandioser Sicht über die Stadt werden moderne europäische Gerichte serviert. Ausserdem gibt es ein Lob­by Res­tau­rant und zwei Bars, teilweise mit Live Musik.
Zimmer

Die 235 geräumigen Zimmer zählen mit einer Mindestgrösse von 54 m² zu den grössten der Stadt. Sie verfügen nebst dem Schlaf-/Wohnbereich mit Schreib­­tisch und Sofa über einen separaten An­­kleide­raum sowie Marmor­bade­zimmer mit integriertem Fernseher. Die Zimmer sind sehr geschmackvoll eingerichtet und mit allem erdenklichen Komfort ausgestattet. Typisch für Penin­sula Hotels ist die moderne Elek­tronik, mit welcher Sie sämtliche Funk­tionen per Knopfdruck kontrollieren können.


Deluxe: Zimmer mit Blick auf die Stadt.
Deluxe River: Zimmer mit Blick zum Fluss und nach Pudong.
Grand Deluxe Suite: sehr grosszügige Suiten (mind. 120 m²) in den obersten Stock­werken 10–12 mit Stadtblick, separatem Wohnzim­mer und Esstisch für vier Personen.

Preis auf Anfrage

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