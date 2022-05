Australien Tauchen

Tauchen - das ist der Definition nach der ganze Körper unter der Wasseroberfläche. Vielleicht haben Taucher mehr vom Leben, weil ihre Welt einfach viel grösser ist. Auf keinem anderen Kontinent ist die Unterwasserwelt derart faszinierend und vielfältig wie in Australien. Der Kontinent besitzt 36.735 Kilometer Küstenlinie und besitzt eine enorme Artenvielfalt an Meeresbewohnern. Viele Korallen-Riffe Australiens wechseln sich mit felsigen Buchten ab und die Gewässer um den fünften Kontinent sollen mehr als viertausend unterschiedliche Fischarten beheimaten. Nicht Quantität, sondern Qualität macht Tauchen in Australien einzigartig. Ausserdem müssen Sie nicht einmal Profi sein, um die Tauchreviere des Great Barrier Reefs oder der Küsten Sydneys, von New South Wales, Victoria oder Tasmanien zu erkunden. Anfänger werden von erfahrenen Ausbildern begleitet und in diesen Wassersport eingewiesen. Vertrauen Sie unseren Spezialisten, die Ihnen Australien Reisen mit dem Schwerpunkt Tauchen zusammenstellen. Oder wir organisieren für Sie eine Rundreise, die Sie durch die Bundesstaaten Western Australia, South Australia, Northern Territory, New South Wales und Victoria führt.