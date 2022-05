Gold Coast ist einerseits ein grandioser Strand und ein Surfgebiet in Süd-Queensland, es ist aber auch die sechstgrösste Stadt Australiens. An einigen Strandabschnitten reiht sich ein Hochhaus ans nächste; Reisenden, die hierherkommen, steht aber auch eine tolle Auswahl luxuriöser Resort-Hotels, Apartments, Ferienwohnungen und einfacheren Motels zur Auswahl. Mit Nahverkehrszügen aus Brisbane erreicht man die Gold Coast in einer Stunde Fahrzeit. Subtropisches Klima macht die Gold Coast zu einer Ganzjahresdestination: die bevorzugte Strandregion ist bei Australiern ebenso beliebt wie bei internationalen Gästen. Faulenzen am Strand, Schwimmen oder Surfen ergänzen sich mit Ausflügen ins dichtbewaldete Hinterland der Küste. Wer mit Kindern auf Achse ist, liebt die verschiedenen Themenparks wie Dreamworld, Sea World oder Warner Brothers Movie World. Kontaktieren Sie uns und wir übernehmen gerne die Organisation Ihrer Australien Reise.