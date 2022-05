Nach Australien reisen mit Kindern

In Australien steht Kinderfreundlichkeit ganz oben auf der Liste

Ob im dichten Regenwald oder in den grossen Städten, Familien schwärmen von der Kinderfreundlichkeit auf dem roten Kontinent. In Sydney profitieren sie von Ermässigungen in dem berühmten und beliebten Taronga Zoo. In den Museen erhalten die kleinsten Familienmitglieder freien Eintritt. Die Vergnügungs- und Wasserparks bieten familienfreundliche Eintrittspreise an. Aber neben den Vergünstigungen locken auch die vielen kinderfreundlichen Attraktionen Familien mit Kindern nach Australien. Auf Penguin Island können Seelöwen und Zwergpinguine aus nächster Nähe beobachtet werden. In den Nationalparks treffen Sie auf Emus, Papageien und Kakadus. Mit lustigen und zutraulichen Delfinen geht es in der Forschungsstation Bunbury auf Tuchfühlung. Und last but not least können Reisende die heimischen Koalas hautnah auf Eukalyptusbäumen beobachten. Diese tollen Erlebnisse bleiben klein und gross lange im Gedächtnis.