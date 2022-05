Australien Badeferien

Ein Kontinent von Meeren umspült

Australien ist ein Kontinent mit traumhaften Küstenlandschaften, umgeben von Ozeanen. Bedeutend ist der Wassersport, der schon seit jeher Triumphe erlebte. In Down Under wohnen die besten Surflehrer der Welt. Wer es liebt, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, kann an den beliebten Destinationen für Surfer, der Gold Coast, dem Bondi Beach oder Byron Bay surfen und sich auf die Bretter begeben, die die Welt bedeuten. Nicht nur das, Australien hat viel mehr: Ein gutes Frühstück, anschließend ein Bummel am Strand, ein Sprung in den Pool, Schnorcheln oder ein Tauchgang in den Korallen, eine Fahrt mit dem Katamaran oder ein gutes Buch im Liegestuhl. Hinzu kommen die kulinarischen Genüsse nach einem erlebnisreichen Abend. Erleben Sie ein fernes Land mit allen Sinnen und wenden Sie sich an Ihre Spezialisten, die Ihnen Aktivitäten und Unterkünfte suchen, die ganz Ihren Vorstellungen und Wünschen entsprechen. Ihre Badeferien in Australien und Australien Reisen werden unvergessen bleiben.