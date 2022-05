Vietnam Schiffsreisen

Geniessen Sie eine Vietnam Kreuzfahrt, logieren Sie in luxuriösen Kojen und erleben Sie ein Highlight nach dem anderen! Zusätzlich werden Sie kulinarisch verwöhnt und erfahren von geschulten Reiseführern spannende Hintergründe zur Geschichte und Kultur Vietnams. An Bord erleben Sie Komfort und haben perfekte Voraussetzungen, Land und Leute Vietnams auf einzigartige Weise kennenzulernen. Bei einer Flusskreuzfahrt auf dem Mekong erhalten Sie authentische Einblicke in die Lebensweise der einheimischen Bevölkerung und besuchen schwimmende Märkte, tropische Obstkulturen und lokale Manufakturen. Daneben erleben Sie traumhafte Landschaften mit grünen Reisfeldern. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne und stellen für Sie die perfekte Vietnam Kreuzfahrt zusammen.