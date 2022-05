Phu Quoc Reisen

Noch vor etwa 15 Jahren war Phu Quoc ein Anbaugebiet für Pfeffer, touristisch aber nahezu unbekannt. Auch die Fischsosse Nuoc Mam wurde hier hergestellt. Heute hat sich Phu Quoc zu einer kleinen, aber feinen Insel herausgeputzt, die jedem Vergleich mit anderen Feriendomizilen standhält. Klares, warmes Wasser und einsame Strände laden zu Spaziergängen ein und unberührte Korallenriffe verführen zum Tauchen. An den Stränden Bai Sao und Bai Dai befinden sich schöne Restaurants unter Palmen. Wer aber Robinson-Urlaub nicht mag, kann den Khu Rung Nguyen Sinh Nationalpark mit seinen Seen und Wasserfällen besuchen oder per Schiff nach Kambodscha übersetzen. Unsere Spezialisten stellen Ihre individuellen Ferien auf Phu Quoc gerne für Sie zusammen.