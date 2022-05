Philippinen Hotels

Eine Unterkunft in der City oder direkt am Strand, wir haben mit Sicherheit das gewünschte Angebot zur Auswahl. Damit Ihre Philippinen Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, bedarf es natürlich einer komfortablen Unterkunft. Ob ein Hotel in der Hauptstadt Manila, in Cebu, Palawan, Bohol, Boracay oder in Malapascua, bei uns werden Sie nicht sonderlich lange nach einem passenden Hotel suchen müssen. Kontaktieren Sie einfach unsere Spezialisten. Übrigens ist Tauchen auf den Philippinen ein regelrechtes Muss. Aufgrund der gut ausgebauten Wege können Sie zudem auch wandern und somit die Natur geniessen und erleben.