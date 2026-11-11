Palm Garden Resort
Hoi An
Beschreibung
Einleitung
Mittelpunkt der Anlage ist der Swimmingpool inmitten des tropischen Gartens. Direkt am feinen, hellen Sandstrand stehen Liegen und Sonnenschirme bereit. Im «Palm Spa» verbinden die Behandlungen traditionelle und moderne Methoden, Sauna, Dampfbad und Whirlpool können Hotelgäste kostenlos nutzen. Sportliche kommen im Fitness, auf den zwei Tennisplätzen oder beim Beachvolleyball und Strandfussball auf ihre Kosten, für Abwechslung sorgen zudem Billard, Darts und Tischtennis. Kinder vergnügen sich im Spielzimmer und auf dem Spielplatz. Für Erkundungen stehen Velos bereit, und ein kostenloser Shuttlebus fährt nach Fahrplan in die Altstadt von Hoi An.
Lage
Das Resort liegt am Cua Dai Strand vor den Toren von Hoi An. Der beliebte An Bang Strand mit seinen zahlreichen Restaurants und Strandbars ist 20 Gehminuten entfernt. Die Altstadt mit ihren historischen Kaufmannshäusern und unzähligen Shops erreicht man in 15 Fahrminuten. Der internationale Flughafen Danang ist 40 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Restaurant «Terrace Café» serviert europäische und asiatische Gerichte nach saisonaler Karte, dazu Fisch und Meeresfrüchte von den Booten der lokalen Fischer. Gegessen wird drinnen oder im Schatten der Bäume, mit Blick auf den Swimmingpool und den Garten. Mitten im tropischen Garten am Strand liegt das «Colibri», wo Pizza, Pasta und gegrillte Meeresfrüchte auf den Tisch kommen. Japanisch wird es im «Chu Cha», das alten Teehäusern nachempfunden und mit Möbeln lokaler Kunsthandwerker eingerichtet ist.
Hier wird vor den Augen der Gäste auf der heissen Teppanyaki-Platte gekocht. Für einen Drink direkt am Meer bietet sich die «Breeze Beach Bar» an. Ausklingen lässt sich der Abend in der «Contino Bar» mit ihren stimmungsvoll beleuchteten Steinelementen.
Zimmer
Die 210 Zimmer, Bungalows und Villen sind im tropischen Stil mit traditionell vietnamesischen Akzenten eingerichtet. Alle sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe sowie Föhn ausgestattet.
Superior Garden: 40 m² gross, mit Balkon und Blick in den Garten.
Deluxe Garden: Gleiche Ausstattung, jedoch 48 m² gross.
Deluxe Ocean: Gleich gross und gleiche Ausstattung wie Deluxe Garden, jedoch mit Meerblick.
Bungalow Beach Front: 58 m² gross, mit offenem Wohn- und Schlafbereich und Balkon direkt zum Strand.
2-BR Villa Garden: 100 m² grosse Villa im Garten mit Wohnbereich, Küche und zwei Badezimmern. Ein Schlafzimmer hat ein Doppelbett, das andere zwei Einzelbetten, ideal für Familien.
Superior Garden: 40 m² gross, mit Balkon und Blick in den Garten.
Deluxe Garden: Gleiche Ausstattung, jedoch 48 m² gross.
Deluxe Ocean: Gleich gross und gleiche Ausstattung wie Deluxe Garden, jedoch mit Meerblick.
Bungalow Beach Front: 58 m² gross, mit offenem Wohn- und Schlafbereich und Balkon direkt zum Strand.
2-BR Villa Garden: 100 m² grosse Villa im Garten mit Wohnbereich, Küche und zwei Badezimmern. Ein Schlafzimmer hat ein Doppelbett, das andere zwei Einzelbetten, ideal für Familien.
ab CHF 69.– / pro Person
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