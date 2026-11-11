Das Restaurant «Terrace Café» serviert europäische und asiatische Gerichte nach saisonaler Karte, dazu Fisch und Meeresfrüchte von den Booten der lokalen Fischer. Gegessen wird drinnen oder im Schatten der Bäume, mit Blick auf den Swimmingpool und den Garten. Mitten im tropischen Garten am Strand liegt das «Colibri», wo Pizza, Pasta und gegrillte Meeresfrüchte auf den Tisch kommen. Japanisch wird es im «Chu Cha», das alten Teehäusern nachempfunden und mit Möbeln lokaler Kunsthandwerker eingerichtet ist.

Hier wird vor den Augen der Gäste auf der heissen Teppanyaki-Platte gekocht. Für einen Drink direkt am Meer bietet sich die «Breeze Beach Bar» an. Ausklingen lässt sich der Abend in der «Contino Bar» mit ihren stimmungsvoll beleuchteten Steinelementen.