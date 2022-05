Siem Reap und Angkor Reisen passen hervorragend zusammen. Denn die kleine, provinzielle Stadt Siem Reap befindet sich so nah an Angkor Wat, dass Sie sie hervorragend als Basis nutzen können. Nur fünf Kilometer liegen zwischen der Stadt am Tonle-Sap-See und den Ruinen des Wat. Tagsüber ist Siem Reap ausgestorben, denn die meisten Touristen übernachten hier nur. Die Stadt war früher eine wichtige Grenzstadt und Tor zu Thailand. Auch heute noch können Sie einfach ein Fahrrad mieten und die nähere Umgebung mit dem Rad erkunden – zum Beispiel den Angkor Archaeological Park. In der Tempelstadt lebten mehr als eine Million Menschen. Bis heute ist nicht geklärt, warum die Khmer die Stadt im 15. Jahrhundert einfach aufgaben. Lassen Sie sich von unseren Kambodscha Spezialisten Ihre Siem Reap und Angkor Reisen so zusammenstellen, dass Sie das Areal in Ihrem eigenen Tempo erschliessen können!