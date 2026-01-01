Komodo - Inseln der Warane ab Labuan Bajo
Komodo - Inseln der Warane ab Labuan Bajo
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Labuan Bajo
Highlights:
- Imposante Komodo-Warane
- Einzigartiger Pink Beach
- Besuch eines lokalen Dorfes
- Unterwegs auf einem kleinen Schiff
- Wunderschöne Inselwelt
- Schnorcheln mit Mantarochen
- Puderweisse Strände
- Eindrückliche Unterwasserwelt
- 1 Nacht auf dem Schiff & 1 Nacht im Hotel
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Labuan Bajo – Komodo Nationalpark (M, A)
Kurzer Transfer zum Hafen von Labuan Bajo. Sie gehen an Bord Ihres Schiffes und steuern den Pink Beach an. Die rosarote Farbe kommt von Mikroorganismen, welche die Korallen färben. Dann nimmt Ihr Schiff Kurs auf die Insel Komodo. Unter Führung eines Rangers spazieren Sie durch den Trockenwald und suchen nach der grössten Echse der Welt, dem Komodo-Waran, sowie exotischen Vogelarten. Einzelne Warane dürften ein paar Jährchen mehr auf dem schuppigen Buckel haben als man meinen könnte.
Die Tiere können bis zu hundert Jahre alt werden! Beim Besuch eines Dorfes erhalten Sie Einblicke in das Leben der Einheimischen bevor Sie rechtzeitig zum Abendessen wieder an Bord gehen. Übernachtung auf dem einfachen Schiff.
2. Tag Komodo Nationalpark – Labuan Bajo (F, M, A)
Nach einem gemütlichen Frühstück auf dem Schiff erreichen Sie den Manta Point. Im klaren Wasser können Sie mit Mantarochen schwimmen und schnorcheln. Diese faszinierenden Meeresbewohner haben einen Durchmesser von bis zu vier Metern. Danach bringt Sie das Schiff auf die Insel Taka Makasar mit ihren weissen Stränden. Sie haben Zeit, sich am Strand zu entspannen, im Meer zu baden und beim Schnorcheln die Unterwasserwelt zu entdecken. Im Laufe des Nachmittags Rückfahrt nach Labuan Bajo. Übernachtung im Hotel.
3. Tag Labuan Bajo (F)
Sofern genügend Zeit verfügbar ist unternehmen Sie am Morgen einen Ausflug zu einer Höhle, bevor Sie anschliessend zum Flughafen gebracht werden.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer auf dem Schiff und im Hotel
- Privattour mit Englisch sprechender Reiseleitung und Schiffcrew
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel oder Flughafen Labuan Bajo
- 1 Übernachtung auf dem Schiff (einfach) und 1 Übernachtung im Hotel
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Komodo Nationalparkgebühren (Stand Mai 2025, Änderungen vorbehalten)
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1390.– / pro Person