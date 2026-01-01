Komodo - Inseln der Warane ab Labuan Bajo

Labuan Bajo – Komodo Nationalpark (M, A)

Kurzer Transfer zum Hafen von Labuan Bajo. Sie gehen an Bord Ihres Schiffes und steuern den Pink Beach an. Die rosarote Farbe kommt von Mikroorganismen, welche die Korallen färben. Dann nimmt Ihr Schiff Kurs auf die Insel Komodo. Unter Führung eines Rangers spazieren Sie durch den Trockenwald und suchen nach der grössten Echse der Welt, dem Komodo-Waran, sowie exotischen Vogelarten. Einzelne Warane dürften ein paar Jährchen mehr auf dem schuppigen Buckel haben als man meinen könnte.

Die Tiere können bis zu hundert Jahre alt werden! Beim Besuch eines Dorfes erhalten Sie Einblicke in das Leben der Einheimischen bevor Sie rechtzeitig zum Abendessen wieder an Bord gehen. Übernachtung auf dem einfachen Schiff.