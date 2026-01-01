Sulawesi-Torajaland Rundreise ab Makassar (Ujung Pandang)
Sulawesi-Torajaland Rundreise ab Makassar (Ujung Pandang)
ab CHF 750.– / pro Person
ab/bis Makassar (Ujung Pandang)
Highlights:
- Abwechslungsreiche Fahrt ins Hochland
- Felsengräber von Lemo
- Typische Bauweise der Toraja Häuser
- Besuch traditioneller Dörfer
- Eindrückliche Natur und Kultur
- Reiskammer Süd-Sulawesis
- Bootsausflug auf dem Tempe See
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Makassar - Torajaland (M, A)
Die rund acht- bis zehnstündige Fahrt über knapp 350 km führt Sie durch abwechslungsreiche Landschaften der schönen Küste entlang und an Dörfern vorbei ins Hochland des Toraja Volkes. Mittagessen unterwegs in Pare-Pare.
2. Tag Torajaland (F, M, A)
Im Torajaland erwarten Sie zahlreiche interessante Besichtigungen wie die Felsengräber von Lemo, die Grabhöhlen von Londa sowie das für seine Schnitzereien bekannte Dorf Kete-Kesu mit den typischen Häusern der Toraja.
3. Tag Torajaland (F, M, A)
Es geht weiter mit der Erkundung des Trojalandes und dessen eindrücklicher Natur und Kultur. Im Weberdorf Sa’dan lernen Sie das alte Handwerk der traditionellen Weberei kennen. Auf dem Programm stehen die Besuche weiterer Dörfer mit der eindrucksvollen und einmaligen Bauweise der traditionellen Häuser und alter Reisspeicher.
4. Tag Torajaland - Sengkang (F, M, A)
Die heutige, rund 240 km lange Reise führt Sie durch eine als «Reiskammer Südsulawesis» bezeichnete Region mit schönen Landschaften nach Sengkang. Sie besuchen eine traditionelle Seidenweberei und unternehmen einen Bootsausflug auf dem Tempe See mit seinen schwimmenden Häusern und den Fischerdörfern.
5. Tag Sengkang - Makassar (F, M)
Auf der Rückfahrt nach Makassar legen Sie in einem Naturreservat einen Halt ein und erreichen dann Makassar rechtzeitig, um am späteren Nachmittag Weiterflüge beispielsweise nach Bali zu erreichen.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels/best verfügbaren Hotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel oder Flughafen Makassar
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 750.– / pro Person