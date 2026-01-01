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Sulawesi-Torajaland Rundreise ab Makassar (Ujung Pandang)

Das Volk der Toraja war bis vor etwas mehr als hundert Jahren noch gänzlich unbekannt. Auf dieser ­Rund­reise ent­decken Sie viele der faszinierenden Sitten und Bräuche dieses Stammes, welcher ins­be­sondere wegen seiner Begräbnis­rituale und einem einzigartigen Ahnenkult bekannt wurde. Begräbnisse sind ­regelrechte Volksfeste und auch ausländische Besucher sind dabei unter Beachtung gewisser Regeln willkommen.
Sulawesi-Torajaland Rundreise ab Makassar (Ujung Pandang)
ab CHF 750.– / pro Person
ab/bis Makassar (Ujung Pandang)
Highlights:
- Abwechslungsreiche Fahrt ins Hochland
- Felsengräber von Lemo
- Typische Bauweise der Toraja Häuser
- Besuch traditioneller Dörfer
- Eindrückliche Natur und Kultur
- Reiskammer Süd-Sulawesis
- Bootsausflug auf dem Tempe See
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Makassar - Torajaland (M, A)

Die rund acht- bis zehnstündige Fahrt über knapp 350 km führt Sie durch abwechslungsreiche Landschaften der schönen Küste entlang und an Dörfern vorbei ins Hochland des Toraja Volkes. Mittagessen unterwegs in Pare-Pare.

2. Tag Torajaland (F, M, A)

Im Torajaland erwarten Sie zahlreiche interessante Besich­tigungen wie die Felsengräber von Lemo, die Grabhöhlen von Londa sowie das für seine Schnitzereien bekannte Dorf Kete-Kesu mit den typischen Häusern der Toraja.

3. Tag Torajaland (F, M, A)

Es geht weiter mit der Erkundung des Trojalandes und dessen eindrücklicher Natur und Kultur. Im Weber­dorf Sa’dan lernen Sie das alte Handwerk der traditio­nel­len Weberei kennen. Auf dem Programm stehen die Besuche weiterer Dörfer mit der eindrucksvollen und einmaligen Bauweise der traditionellen Häuser und alter Reisspeicher.

4. Tag Torajaland - Sengkang (F, M, A)

Die heutige, rund 240 km lange Reise führt Sie durch eine als «Reiskammer Südsulawesis» bezeichnete Region mit schönen Landschaften nach Sengkang. Sie besuchen eine tradi­tio­nelle Seidenweberei und unternehmen einen Bootsausflug auf dem Tempe See mit seinen schwimmenden Häusern und den Fischerdörfern.

5. Tag Sengkang - Makassar (F, M)

Auf der Rückfahrt nach Makassar legen Sie in einem Natur­reservat einen Halt ein und erreichen dann ­Makassar recht­zeitig, um am späteren Nachmittag Weiterflüge bei­spiels­weise nach Bali zu erreichen.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels/best verfügbaren Hotels
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel oder Flughafen Makassar
  • Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
  • Abreise täglich
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Sämtliche Eintrittsgelder

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 750.– / pro Person

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