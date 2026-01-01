Sulawesi-Torajaland Rundreise ab Makassar (Ujung Pandang)

1 . Tag Makassar - Torajaland (M, A) Die rund acht- bis zehnstündige Fahrt über knapp 350 km führt Sie durch abwechslungsreiche Landschaften der schönen Küste entlang und an Dörfern vorbei ins Hochland des Toraja Volkes. Mittagessen unterwegs in Pare-Pare.

2 . Tag Torajaland (F, M, A) Im Torajaland erwarten Sie zahlreiche interessante Besich­tigungen wie die Felsengräber von Lemo, die Grabhöhlen von Londa sowie das für seine Schnitzereien bekannte Dorf Kete-Kesu mit den typischen Häusern der Toraja.

3 . Tag Torajaland (F, M, A) Es geht weiter mit der Erkundung des Trojalandes und dessen eindrücklicher Natur und Kultur. Im Weber­dorf Sa’dan lernen Sie das alte Handwerk der traditio­nel­len Weberei kennen. Auf dem Programm stehen die Besuche weiterer Dörfer mit der eindrucksvollen und einmaligen Bauweise der traditionellen Häuser und alter Reisspeicher.

4 . Tag Torajaland - Sengkang (F, M, A) Die heutige, rund 240 km lange Reise führt Sie durch eine als «Reiskammer Südsulawesis» bezeichnete Region mit schönen Landschaften nach Sengkang. Sie besuchen eine tradi­tio­nelle Seidenweberei und unternehmen einen Bootsausflug auf dem Tempe See mit seinen schwimmenden Häusern und den Fischerdörfern.

5 . Tag Sengkang - Makassar (F, M) Auf der Rückfahrt nach Makassar legen Sie in einem Natur­reservat einen Halt ein und erreichen dann ­Makassar recht­zeitig, um am späteren Nachmittag Weiterflüge bei­spiels­weise nach Bali zu erreichen.