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Im Hochland der Minahasa ab Manado

Hinter Manado erhebt sich ein vulkanisches Hochland, die Heimat der Minahasa. Die heute mehrheitlich von Christen bewohnte Region bietet einen wahren Kontrast in Indonesien. Es lohnt sich, eine Reise nach Nord-Sulawesi nicht ausschliesslich der Inseln und der Unterwasserwelt wegen zu unternehmen, sondern auch das interessante Hinterland mit ursprünglichen Dörfern, lokalen Märkten, Seen und Vulkanen kennenzulernen.
Im Hochland der Minahasa ab Manado
ab CHF 950.– / pro Person
ab/bis Manado
Highlights:
- Wanderung durch das Tangkoko Reservat
- Auf der Suche nach dem kleinen Koboldmaki
- Traditionelle Minahasa Holzhäuser
- Berühmt-berüchtigter Markt von Tomohon
- Friedlicher Tondano See mit schöner Aussicht
- Wanderung auf den Mahawu Vulkan
- Grünes schwefelhaltiges Wasser des Linow Sees
Icon calendar 4 Tage / 3 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Manado - Tangkoko Reservat - Minahasa Hochland (M, A)

Reizvolle, rund zweistündige Fahrt ins Tang­koko Reser­vat. Mit einem Ranger machen Sie sich auf die Suche nach Maka­ken, Vögeln und dem kleinen Sula­wesi-­­Koboldmaki. Ihr Hotel Gardenia Coun­try Inn befindet sich in einem schönen Garten mit Blick auf die Vulkanlandschaft.

2. Tag Minahasa Hochland (F, M, A)

In Woloan erfahren Sie, wie traditionelle Minahasa Holz­häuser gefertigt und in Einzelteile zerlegt an Käufer ausge­liefert werden können. Sie besuchen den lokalen Markt in Tomohon, wo Lebensmittel und Blumen gehandelt werden. Am Tondano See geniessen Sie die Ruhe und die schöne Aussicht auf den See und die umliegenden Hügel. Hier wird Ihnen das Mittagessen serviert. Beim anschliessenden Besuch einer Töpfe­rei und einer Webe­rei lernen Sie lokales Handwerk kennen.

3. Tag Mahawu Vulkan (F, M, A)

Kurze Wanderung am Ma­ha­wu Vulkan (insgesamt ca. 1½ Stunden). Im Krater befindet sich ein See mit starkem Schwefelgeruch. Die tolle Aussicht reicht bis zu den vorgelagerten Inseln. Für das Mittagessen fahren Sie zum Linow See, einem See mit hohem Schwe­­­fel­­ge­halt und aufsteigenden Blasen. Nach­mittags bleibt Ihnen Zeit zur freien Verfügung.

4. Tag Minahasa Hochland - Manado (F)

Rückfahrt nach Manado und Möglichkeit zur Weiterreise ins Gangga Island Resort & Spa.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotel
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel oder Flughafen Manado
  • Privattour mit Englisch sprechender, eigener Reiseleitung und Ranger im Tangkoko Reservat
  • Abreise täglich
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Sämtliche Eintrittsgelder

Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 950.– / pro Person

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