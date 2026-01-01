Im Hochland der Minahasa ab Manado

1 . Tag Manado - Tangkoko Reservat - Minahasa Hochland (M, A) Reizvolle, rund zweistündige Fahrt ins Tang­koko Reser­vat. Mit einem Ranger machen Sie sich auf die Suche nach Maka­ken, Vögeln und dem kleinen Sula­wesi-­­Koboldmaki. Ihr Hotel Gardenia Coun­try Inn befindet sich in einem schönen Garten mit Blick auf die Vulkanlandschaft.

2 . Tag Minahasa Hochland (F, M, A) In Woloan erfahren Sie, wie traditionelle Minahasa Holz­häuser gefertigt und in Einzelteile zerlegt an Käufer ausge­liefert werden können. Sie besuchen den lokalen Markt in Tomohon, wo Lebensmittel und Blumen gehandelt werden. Am Tondano See geniessen Sie die Ruhe und die schöne Aussicht auf den See und die umliegenden Hügel. Hier wird Ihnen das Mittagessen serviert. Beim anschliessenden Besuch einer Töpfe­rei und einer Webe­rei lernen Sie lokales Handwerk kennen.

3 . Tag Mahawu Vulkan (F, M, A) Kurze Wanderung am Ma­ha­wu Vulkan (insgesamt ca. 1½ Stunden). Im Krater befindet sich ein See mit starkem Schwefelgeruch. Die tolle Aussicht reicht bis zu den vorgelagerten Inseln. Für das Mittagessen fahren Sie zum Linow See, einem See mit hohem Schwe­­­fel­­ge­halt und aufsteigenden Blasen. Nach­mittags bleibt Ihnen Zeit zur freien Verfügung.

4 . Tag Minahasa Hochland - Manado (F) Rückfahrt nach Manado und Möglichkeit zur Weiterreise ins Gangga Island Resort & Spa.