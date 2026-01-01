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Rinjani Trekking ab Lombok

Der Vulkan Rinjani ist mit 3'726 m der zweithöchste Vulkan in Indonesien. Der eindrucksvolle Riese wird von den Bewohnern Lomboks als heilig verehrt und befindet sich im Gunung Rinjani Nationalpark im Norden der Insel. In seinem Krater hat sich ein 230 m tiefer See mit 6 km Durchmesser sowie der Gunung Baru, ein weiterer Vulkan, gebildet. Die Schönheit der Natur und die sich verändernden Landschaften sind überwältigend.
Rinjani Trekking ab Lombok
ab CHF 440.– / pro Person
ab/bis Lombok
Highlights:
- Aufstieg durch dichte, tropische Wälder
- Auf dem zweiten Teil durch alpine Flora
- Letzter Teil felsiges, grasiges Gebiet
- Grandiose Sicht vom Kraterrand auf 2'641 m
- Übernachtung im Zelt
- Sonnenaufgang bewundern
- Gemächlicher Abstieg zum Dorf Senaru
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Hotel - Senaru - Kraterrand (M, A)

Sie werden um 4.30 Uhr in Ihrem Strandhotel abgeholt und zum Eingang des Gunung Rinjani Nationalparks gefahren. Un­terwegs passieren Sie kleine Dörfer und sehen das länd­liche Leben auf Lombok. Nach der Registrierung im Büro des National­parks in Senaru auf 600 m Höhe beginnt das Trekking. Der erste Abschnitt führt durch anfangs dichte, tropische Wälder, welche allmählich lichter werden. Die Vegetation verändert sich im zweiten Teil zu einer alpinen Flora mit mehr Farnen, Flechten und Moos und versprüht ein mystisches Ambiente.

Die letzte Etappe führt schliesslich durch felsiges Gebiet mit Gras als einziger Vegetation. Das Terrain wird mit zunehmender Höhe steiler und die Luft ab 2’000 m spürbar dünner. Unterwegs legen Sie mehrmals Rast sowie eine 1½-stündige Mittagspause ein. Währendem Ihre Begleiter in den mitgebrachten Koch­töpfen eine stärkende Mahlzeit zu­be­reiten, haben Sie Zeit die Gegend und die Stille zu genies­sen. Der verdiente Lohn für die Anstrengungen des Aufstiegs ist die grandiose Sicht vom Kraterrand auf 2’641 m auf den Gip­fel, den Kratersee, die Küste Lomboks und die Gili Inseln bis zum Mt.

Agung auf Bali in der Ferne. Nach dem Abend­essen verschwindet die Sonne hinter dem Kraterrand und es wird früh dunkel. Die Übernachtung findet in einfachen Zelten mit Luft­matratze und Schlafsack statt. Die Temperaturen können nachts auf bis zu 5 Grad Celsius ab­­sinken.
Trekkingdauer: ca. 8½ Stunden

2. Tag Kraterrand - Senaru - Hotel (F, M)

Die Tagwache erfolgt früh morgens, gerade rechtzeitig um den schönen Sonnenaufgang zu bewundern. Gestärkt vom Früh­stück beginnt anschliessend der Abstieg vom Kraterrand hinunter ins Dorf Senaru. Unterwegs wird wiederum mehrmals Rast eingelegt und ein Mittagessen eingenommen. Nach An­kunft in Senaru wird Ihre Rückkehr bei den Park­behörden gemeldet und es heisst Abschied zu nehmen von Ihren Begleitern. Während der Rückfahrt an die Küsten Lomboks thront hinter Ihnen stets der majestätische Mt.

Rinjani über der Insel. Die schönen Strandhotels von Lombok und die kleinen Inseln Gili Trawangan, Gili Meno und Gili Air bieten sich an, sich von der Bergbesteigung zu erholen und ­während ein paar Tagen die Seele baumeln zu lassen.
Trekkingdauer: ca. 8 Stunden

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einfachem Zelt mit Luftmatratze und Schlafsack
  • Abreise täglich von Mai bis Oktober
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel in Lombok (einige Hotels mit Zuschlag)
  • Englisch sprechende Trekkingleitung und lokale Träger
  • Einfache Mahlzeiten wie beschrieben, Trinkwasser, 2x täglich Kaffee/Tee

Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 440.– / pro Person

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