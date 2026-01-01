Rinjani Trekking ab Lombok
Rinjani Trekking ab Lombok
ab CHF 440.– / pro Person
ab/bis Lombok
Highlights:
- Aufstieg durch dichte, tropische Wälder
- Auf dem zweiten Teil durch alpine Flora
- Letzter Teil felsiges, grasiges Gebiet
- Grandiose Sicht vom Kraterrand auf 2'641 m
- Übernachtung im Zelt
- Sonnenaufgang bewundern
- Gemächlicher Abstieg zum Dorf Senaru
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hotel - Senaru - Kraterrand (M, A)
Agung auf Bali in der Ferne. Nach dem Abendessen verschwindet die Sonne hinter dem Kraterrand und es wird früh dunkel. Die Übernachtung findet in einfachen Zelten mit Luftmatratze und Schlafsack statt. Die Temperaturen können nachts auf bis zu 5 Grad Celsius absinken.
Sie werden um 4.30 Uhr in Ihrem Strandhotel abgeholt und zum Eingang des Gunung Rinjani Nationalparks gefahren. Unterwegs passieren Sie kleine Dörfer und sehen das ländliche Leben auf Lombok. Nach der Registrierung im Büro des Nationalparks in Senaru auf 600 m Höhe beginnt das Trekking. Der erste Abschnitt führt durch anfangs dichte, tropische Wälder, welche allmählich lichter werden. Die Vegetation verändert sich im zweiten Teil zu einer alpinen Flora mit mehr Farnen, Flechten und Moos und versprüht ein mystisches Ambiente.
Die letzte Etappe führt schliesslich durch felsiges Gebiet mit Gras als einziger Vegetation. Das Terrain wird mit zunehmender Höhe steiler und die Luft ab 2’000 m spürbar dünner. Unterwegs legen Sie mehrmals Rast sowie eine 1½-stündige Mittagspause ein. Währendem Ihre Begleiter in den mitgebrachten Kochtöpfen eine stärkende Mahlzeit zubereiten, haben Sie Zeit die Gegend und die Stille zu geniessen. Der verdiente Lohn für die Anstrengungen des Aufstiegs ist die grandiose Sicht vom Kraterrand auf 2’641 m auf den Gipfel, den Kratersee, die Küste Lomboks und die Gili Inseln bis zum Mt.
Agung auf Bali in der Ferne. Nach dem Abendessen verschwindet die Sonne hinter dem Kraterrand und es wird früh dunkel. Die Übernachtung findet in einfachen Zelten mit Luftmatratze und Schlafsack statt. Die Temperaturen können nachts auf bis zu 5 Grad Celsius absinken.
Trekkingdauer: ca. 8½ Stunden
2. Tag Kraterrand - Senaru - Hotel (F, M)
Rinjani über der Insel. Die schönen Strandhotels von Lombok und die kleinen Inseln Gili Trawangan, Gili Meno und Gili Air bieten sich an, sich von der Bergbesteigung zu erholen und während ein paar Tagen die Seele baumeln zu lassen.
Die Tagwache erfolgt früh morgens, gerade rechtzeitig um den schönen Sonnenaufgang zu bewundern. Gestärkt vom Frühstück beginnt anschliessend der Abstieg vom Kraterrand hinunter ins Dorf Senaru. Unterwegs wird wiederum mehrmals Rast eingelegt und ein Mittagessen eingenommen. Nach Ankunft in Senaru wird Ihre Rückkehr bei den Parkbehörden gemeldet und es heisst Abschied zu nehmen von Ihren Begleitern. Während der Rückfahrt an die Küsten Lomboks thront hinter Ihnen stets der majestätische Mt.
Rinjani über der Insel. Die schönen Strandhotels von Lombok und die kleinen Inseln Gili Trawangan, Gili Meno und Gili Air bieten sich an, sich von der Bergbesteigung zu erholen und während ein paar Tagen die Seele baumeln zu lassen.
Trekkingdauer: ca. 8 Stunden
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einfachem Zelt mit Luftmatratze und Schlafsack
- Abreise täglich von Mai bis Oktober
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel in Lombok (einige Hotels mit Zuschlag)
- Englisch sprechende Trekkingleitung und lokale Träger
- Einfache Mahlzeiten wie beschrieben, Trinkwasser, 2x täglich Kaffee/Tee
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 440.– / pro Person