Papua - Reise in eine andere Zeit ab Jayapura

1 . Tag Jayapura – Wamena (Baliem Tal) (M, A) Sie werden bei Ihrer Ankunft am Flughafen von Jayapura empfangen und zum Einchecken für Ihren Weiterflug nach Wamena begleitet. Nach einem kurzen Inlandflug erreichen Sie Wamena im Baliem Tal, einem Hochtal auf 1'900 m ü. M., in dessen Umland sich Gipfel von über 4'000 Metern erheben. Sie besuchen den lokalen Markt, wo die hier lebenden Stämme Obst, Gemüse, Tragnetze, Pfeil und Bogen, Werk­zeuge sowie die traditionellen Penisrohre, genannt Kotekas, feilbieten. Anschliessend Fahrt zum komfortablen The Baliem Valley Resort, welches idyllisch über dem grünen Baliem Tal liegt und eine tolle Aussicht auf das Tal und die Berge bietet.

2 . Tag Südliches Baliem Tal (F, M, A) Im Auto gelangen Sie zum Ausgangspunkt für die leichte fünf- bis sechsstündige Wanderung im südlichen Baliem Tal. Zu Beginn überqueren Sie den mächtigen Baliem Fluss auf einer Hängebrücke und folgen dann auf Naturwegen und Trampelpfaden dem Flusstal durch die prächtige, wilde Landschaft. Sie passieren kleine Siedlungen der Dani und sehen ihre Arbeit auf den Terrassenfeldern und in den wilden Zuckerrohrhainen. Es bieten sich immer wieder wunderbare Aussichten über den Fluss und das enge Tal. Unterwegs begegnen Sie herzlichen Menschen der hiesigen Stämme, welche sich auf manchmal tage­lan­gen Fussmärschen zwischen Wamena und ihren weit abgelegenen Dörfern befinden. Picknick Mittagessen unterwegs.

3 . Tag Beeindruckende Kotilola Höhle (F, M, A) Morgens besichtigen Sie die Kotilola Höhle mit riesigen Stalaktiten und Stalagmiten. An einigen Stellen ist die Höhle eingestürzt und ermöglicht eine üppige Vegetation. Mit einer Taschenlampe können Sie weiter in die Höhle vordringen bis zu einem unterirdischen Fluss. Hier leben auch viele Fledermäuse. Nach dem Höhlenbesuch fahren Sie weiter und überqueren den Fluss in einem Kanu. Das abgelegene Dorf Meagaima erreichen Sie zu Fuss und sehen hier die Mumie eines Stammeshäuptlings. Eine ca. zweistündige Wanderung durch Gartenanlagen der Dani führt Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug.

4 . Tag Schweinefest (F, M, A) Den heutigen Tag verbringen Sie in einem Dörfchen der Dani. Die traditionell gekleideten Dorfbewohner werden Sie herzlich begrüssen und Sie einladen, den Vorbereitungen zum Schweinefest beizuwohnen. Das Schwein wird im von heissen Steinen aufgeheizten Erdofen auf traditionelle Art zubereitet und mit Süsskartoffeln gegessen. Einem Schweinefest in Papua beizuwohnen ist ein Erlebnis, welches sich kaum in Worte fassen lässt. Dieser Tag wird Ihnen einmalige Fotosujets bieten und unvergessen bleiben.

5 . Tag Wamena (Baliem Tal) – Jayapura (F, M, A) Es heisst Abschied nehmen von der wilden Natur und den gastfreundlichen Menschen im Hochland Papuas. Ein kurzer Flug bringt Sie zurück an die Küste nach Jayapura. Während einer Bootsfahrt geniessen Sie anschliessend den idyllischen Sentani See mit seinen teils auf Stelzen errichteten Dörfern. Der Fischfang bildet die wichtigste Einkommensquelle der örtlichen Bevölkerung. Beim Dorfbesuch können Sie die Handwerkskunst der Einheimischen bewundern und ein einzigartiges Andenken an Ihre Reise erwerben.

6 . Tag Jayapura (F) Diese unvergessliche Reise endet mit einem kurzen Transfer zum Flughafen von Jayapura.