Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und erreichen nach cirka 2 ½-stündiger Fahrt die Halong Bucht. Nach dem Einschiffen beginnt die spektakuläre Fahrt durch die einzigartige Insel­welt der Halong Bucht. Unterwegs wird Ihnen ein köstliches Mit­tag­essen serviert. Nachmittags bleibt genügend Zeit um die einzigartige Szenerie zu geniessen: Per Kajak können Sie zu einem schönen Sandstrand paddeln und dort ein erfrischendes Bad im smaragdgrünen Wasser geniessen. Zurück auf dem Schiff ist «Happy Hour» angesagt. Genie­ssen Sie den Sonnenuntergang in dieser fantastischen Land­schaft. Sie ankern in einer geschützten Bucht für die Nacht. Abend­essen und Übernachtung an Bord.