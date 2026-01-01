Mittelklasshotel mit 58 Zimmern in einer ruhigen Gegend, jedoch nur rund 10 Fahrminuten von Sehens­würdigkeiten wie der Kuthodaw Pagode oder dem Mandalay Hill entfernt. Die Zimmer sind einfach eingerichtet und verfügen über ein Badezimmer mit Bad/Dusche, Klima­anlage, Fernseher, Tele­fon und gratis Internetzugang. Die Villen befinden sich in ebenerdigen Gebäuden. Im Restaurant stehen Ihnen sowohl burmesische und chinesische als auch internationale Menüs zur Auswahl. Swimmingpool auf dem Dach. Ein angenehmes Hotel mit burmesischer Herzlichkeit.