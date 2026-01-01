Mercure Mandalay Hill Resort
Mandalay
Beschreibung
Einleitung
Ein etwas älteres Hotel am Fusse des Mandalay Hills. Das Hotel verfügt über einen Swimmingpool, das «Mandalar» Spa, ein Fitnesscenter sowie drei Restaurants, wo lokale, internationale und chinesische Menüs serviert werden. Die 208 Zimmer bieten einen Ausblick zum Palast oder zum Mandalay Hill. Die Deluxe Zimmer sind komfortabel eingerichtet und verfügen über Badezimmer mit Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe. Fahrzeit zum Flughafen ca. eine Stunde.
Preis auf Anfrage
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