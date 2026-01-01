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Mercure Mandalay Hill Resort

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Mandalay

Beschreibung

Einleitung
Ein etwas älteres Hotel am Fusse des Mandalay Hills. Das Hotel verfügt über einen Swim­ming­pool, das «Mandalar» Spa, ein Fitnesscenter sowie drei Restaurants, wo lokale, interna­tionale und chinesische Menüs serviert werden. Die 208 Zim­mer bieten einen Ausblick zum Palast oder zum Mandalay Hill. Die Deluxe Zimmer sind komfortabel eingerichtet und verfügen über Badezimmer mit Bad/Dusche, Klima­­­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­­bar und Safe. Fahrzeit zum Flughafen ca. eine Stunde.
Preis auf Anfrage

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