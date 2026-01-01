Rupar Mandalar
Mandalay
Beschreibung
Einleitung
Ein sympathisches Hotel mit 44 Zimmern in einer grosszügigen Anlage mit viel Grün, etwas ausserhalb des Stadtzentrums (ca. 15 Fahrminuten). Grosser Swimmingpool, Spa, Fitnesscenter und Restaurant (Myanmar, Thai, chinesische und westliche Küche). Die Zimmer verfügen über Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe. Die ebenerdigen Deluxe Zimmer (31 m²) sind mit viel Teakholz ausgestattet. Premier Suiten (41 m²) in zweistöckigem Gebäude, mit warmem Dekor, Holzboden, modernem Bad sowie Balkon/Terrasse.
Preis auf Anfrage
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