Ein sympathisches Hotel mit 44 Zimmern in einer gross­zügigen Anlage mit viel Grün, etwas ausserhalb des Stadt­zentrums (ca. 15 Fahrminuten). Grosser Swimmingpool, Spa, Fitnesscenter und Restaurant (Myanmar, Thai, chinesische und westliche Küche). Die Zimmer verfügen über Bad/Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zugang, Mini­bar und Safe. Die ebenerdigen Deluxe Zimmer (31 m²) sind mit viel Teakholz ausgestattet. Premier Suiten (41 m²) in zweistöckigem Gebäude, mit warmem Dekor, Holzboden, modernem Bad sowie Balkon/Terrasse.