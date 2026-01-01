Die eleganten, modernen und frischen Zimmer- und Suiten bieten viel natürliches Licht sowie Blick auf den Persischen Golf mit eigener Terrasse oder Balkon. Die Zimmerkategorien Premier with Private Garden (81 m2), Premier Ocean View with Private Terrace (81 m2), Deluxe Suite with Private Garden (109 m2), Deluxe Ocean View Suite with Private Terrace (109 m2), Premier Ocean View Suite with Private Terrace (169 m2) sowie Kohinoor Ocean View Suite with Private Terrace (346 m2 mit Terrasse, inkl. gratis Privattransfers ab/bis Dubai Airport sowie 1x 60minütige Paar-Massage pro Aufenthalt) sind mit der Oberoi Enhance Raumsteuerung/iPad interface, persönlichem Butler, elektrisch steuerbaren Vorhängen, TV, Safe, Tee- und Kaffeekocher sowie WiFi kostenfrei.

Die noch grosszügigeren Premium One Bedroom Garden Villa with Private Pool und Premium One Bedroom Beach Front Villa with Private Pool (jeweils 210 m2), Premium Two Bedroom Beach Front Villa with Private Pool (262 m2), Premium Three Bedroom Garden Villa with Private Pool (339 m2) jeweils alle mit eigenem Privatpool sowie die beiden Royal Suiten (346 m2) gehören ebenfalls zur Anlage.