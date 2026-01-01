Al Zorah Beach Resort
Ajman
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel befindet sich inmitten des Naturgebiets Al Zorah mit weissem Sandstrand, üppigen Mangrovenwäldern und 1 Million m2 grossem, geschütztem Wald mit einer aussergewöhnlichen Artenvielfalt. Die luxuriöse Anlage verfügt über Hauptrestaurant (international), Strandrestaurant (seafood), Pool Lounge und Health Bar, Cocktailbar, Weinbar "Aquario Bar", Privatstrand, 85 m Infinity Pool, Innen- und Aussen-Kinderplanschbecken, Fitness-Center, Spa, Yoga- und Meditationspavillions sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Spa mit westlichen, östlichen, ayurvedischen und hauseigenen Oberoi-Massagetherapien, Hammam.
Zimmer
Die eleganten, modernen und frischen Zimmer- und Suiten bieten viel natürliches Licht sowie Blick auf den Persischen Golf mit eigener Terrasse oder Balkon. Die Zimmerkategorien Premier with Private Garden (81 m2), Premier Ocean View with Private Terrace (81 m2), Deluxe Suite with Private Garden (109 m2), Deluxe Ocean View Suite with Private Terrace (109 m2), Premier Ocean View Suite with Private Terrace (169 m2) sowie Kohinoor Ocean View Suite with Private Terrace (346 m2 mit Terrasse, inkl. gratis Privattransfers ab/bis Dubai Airport sowie 1x 60minütige Paar-Massage pro Aufenthalt) sind mit der Oberoi Enhance Raumsteuerung/iPad interface, persönlichem Butler, elektrisch steuerbaren Vorhängen, TV, Safe, Tee- und Kaffeekocher sowie WiFi kostenfrei.
Die noch grosszügigeren Premium One Bedroom Garden Villa with Private Pool und Premium One Bedroom Beach Front Villa with Private Pool (jeweils 210 m2), Premium Two Bedroom Beach Front Villa with Private Pool (262 m2), Premium Three Bedroom Garden Villa with Private Pool (339 m2) jeweils alle mit eigenem Privatpool sowie die beiden Royal Suiten (346 m2) gehören ebenfalls zur Anlage.
Unterhaltung
Beach Bar & Lounge.
Gratis-Sport
Fitness-Center (24h geöffnet), hoteleigener Joggingkurs, Yoga- und Meditationspavillions.
Sport gegen Gebühr
Golfplatz Al Zorah (18-Loch, par-72, Nicklaus Design), direkt hinter dem Hotel liegend, Wassersport unter anderem Kajakfahren, Stand-Up-Paddling, Kitesurfen, Jet- und Wasserski, Wakeboarden, Angeln und Segeln.
Kinder
Kids Club, Kinderplanschbecken (Innen und Aussen).
ab CHF 222.– / pro Person
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