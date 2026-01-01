Vida Beach Resort Umm Al Quwain
Ajman
Beschreibung
Einleitung
Modernes, helles und entspanntes Ambiente, das der Marke Vida folgt und gleichzeitig das lokale Erbe und die Kultur mit einbezieht. Das Hotel verfügt über einen Privatstrand, einen Infinity-Pool, Pool- und Rooftop-Bars, Restaurants und eine Shisha-Lounge mit kostenlosem WiFi im gesamten Hotel.
Angebot
Das Vida Spa bietet verschiedene Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen.
Zimmer
Die Deluxe City View Zimmer (31 m²) sind komfortabel ausgestattet mit Bad/WC, Flachbildfernseher, Föhn, Safe, WiFi kostenfrei, Minibar, Apple TV, Bügelbrett und Stadtblick, die Deluxe Sea View Zimmer bieten zusätzlich Meerblick. Die Family Deluxe Zimmer (62 m2) sind ideal für Familien mit bis zu 3 Kindern und bieten ebenfalls Stadt- oder Meerblick. One Bedroom Suiten Sea View und Chalets mit noch mehr Privatsphäre werden ebenfalls angeboten.
Unterhaltung
Poolbar, Rooftopbar, Shisha-Lounge.
Gratis-Sport
Tennis, Fitness-Center, Fahrräder.
Kinder
Ideal für Familien, flachabfallender Strand, sonnengeschütztes Kinderplanschbecken und Spielplatz, Kids-Club.
Preis auf Anfrage
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