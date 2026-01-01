Beschreibung

Einleitung Modernes, helles und entspanntes Ambiente, das der Marke Vida folgt und gleichzeitig das lokale Erbe und die Kultur mit einbezieht. Das Hotel verfügt über einen Privatstrand, einen Infinity-Pool, Pool- und Rooftop-Bars, Restaurants und eine Shisha-Lounge mit kostenlosem WiFi im gesamten Hotel.

Angebot Das Vida Spa bietet verschiedene Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen.

Zimmer Die Deluxe City View Zimmer (31 m²) sind komfortabel ausgestattet mit Bad/WC, Flachbildfernseher, Föhn, Safe, WiFi kostenfrei, Minibar, Apple TV, Bügelbrett und Stadtblick, die Deluxe Sea View Zimmer bieten zusätzlich Meerblick. Die Family Deluxe Zimmer (62 m2) sind ideal für Familien mit bis zu 3 Kindern und bieten ebenfalls Stadt- oder Meerblick. One Bedroom Suiten Sea View und Chalets mit noch mehr Privatsphäre werden ebenfalls angeboten.

Unterhaltung Poolbar, Rooftopbar, Shisha-Lounge.

Gratis-Sport Tennis, Fitness-Center, Fahrräder.