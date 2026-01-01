Eines der Aushängeschilder der Fairmont-Gruppe in den VAE verfügt über eine moderne Einrichtung mit eleganten Akzenten einschliesslich dunkler Holzvertäfelung und angenehm kühlen Marmorböden. Zur Anlage gehören 8 Restaurants und Lounges (u.a. italienisch, international, türkisch), 200 Meter Privatstrand, Infinity Pool, Spa, Fitness-Center, täglich kostenfreier Shuttlebus zur Dubai Mall sowie WiFi kostenfrei in allen Bereichen.

Die Einstiegskategorie Fairmont View (42 m2) bietet eine wunderschöne Sicht auf den Persischen Golf mit eigenem Balkon, luxuriöses Marmorbadezimmer mit Regendusche und separater Badewanne sowie Badeartikel von Le Labo aus New York, Fairmont Signature-Bettwäsche mit weichen Pillow-Top-Matratzen, Nespresso Kaffeemaschine, Minibar, TV, Safe, Telefon, Fön, Bügeleisen und -brett sowie WiFi kostenfrei. Die Deluxe-Zimmer bieten die gleiche Ausstattung wie die Fairmont View Zimmer, befinden sich jedoch auf den oberen Etagen. Die Family Zimmer (84 m2) bestehen aus 2 miteinander verbundenen Fairmont Zimmern und die Junior Suiten (76 m2) bieten zudem ein separates Wohnzimmer. Weitere Suite-Kategorien werden ebenfalls angeboten.