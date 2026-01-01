Dusit Ajman Resort & Villas
Ajman
Beschreibung
Einleitung
Komfortable Zimmer und Suiten im mehrstöckigen Gebäude. Grosse, elegante Eingangshalle mit Rezeption, 4 Restaurants (indisch, italienisch, international), Strandbar mit BBQ Spezialitäten, Boutiquen, Pool mit separatem Kinderplanschbecken, Kinderpielplatz, hoteleigene Bowlinganlage mit 6 Bahnen und Bar, Fitness-Center, Spa, Sportbar, arabisches Café mit Shisha und Cocktail-Bar mit Livemusik, Poolbar, Ayurveda Spa und Softouch Spa.
Komfortable Zimmer und Suiten im mehrstöckigen Gebäude. Grosse, elegante Eingangshalle mit Rezeption, 4 Restaurants (indisch, italienisch, international), Strandbar mit BBQ Spezialitäten, Boutiquen, Pool mit separatem Kinderplanschbecken, Kinderpielplatz, hoteleigene Bowlinganlage mit 6 Bahnen und Bar, Fitness-Center, Spa, Sportbar, arabisches Café mit Shisha und Cocktail-Bar mit Livemusik, Poolbar, Ayurveda Spa und Softouch Spa.
Hinweis zur Verpflegung: Reichhaltiges Frühstücksbuffet ist inkludiert. Bei gebuchter Halb- oder Vollpension sind Mittag und/oder Abendessen in Buffet/Menuform im Restaurant "Café Naseem" inklusive.
Zusätzlich können unlimitierte ausgewählte Getränke mit der + Variante hinzugebucht werden. In den Spezialitätenrestaurants gibt es eine spezielle Auswahl an Speisen, die in der Halb- und Vollpension inkludiert sind.
Angebot
Das «Softouch Spa» bietet verschiedene Massagen, Gesichts- und Körperbehandlungen, Manicure und Pedicure sowie Hydra - Facial an. Besonders ist das Softtouch Ayurveda Center. Hier können Sie in Absprache mit der Ayurveda-Ärztin verschiedene Behandlungen und traditionelle Massagen geniessen.
Zimmer
Superior Sea View Zimmer (1. - 4. Etage): Grösse von 36 m², hell eingerichtet, mit Bad/WC, Bidet, Fön, LCD-TV, Minibar (gegen Gebühr), Telefon, Klimaanlage, WiFi kostenfrei, Balkon mit Sitzgelegenheit mit Garten- und eingeschränktem Meerblick.
10% Reduktion auf ausgewählte Spa-Behandlungen.
Superior Sea View Zimmer (1. - 4. Etage): Grösse von 36 m², hell eingerichtet, mit Bad/WC, Bidet, Fön, LCD-TV, Minibar (gegen Gebühr), Telefon, Klimaanlage, WiFi kostenfrei, Balkon mit Sitzgelegenheit mit Garten- und eingeschränktem Meerblick.
Deluxe Sea View Zimmer (5. - 6. Etage): Grösse von 36 m², komfortabel eingerichtet im arabisch-marokkanischen Stil mit Bad/WC, Bidet, Fön, LCD-TV, Minibar (gegen Gebühr), Telefon, Klimaanlage, WiFi kostenfrei, Balkon mit Sitzgelegenheit, alle mit Meerblick.
10% Reduktion auf ausgewählte Spa-Behandlungen.
Signature Deluxe Sea View Zimmer (7. - 8. Etage): Grösse von 36 m², Ausstattung wie Deluxe Zimmer im arabisch-marokkanischen Stil. Die Signature Deluxe Sea View Zimmer bieten die folgenden Zusatzleistungen: Kostenfreier früher Check-in und später Check-out (Abhängig von der Verfügbarkeit) und 20% Rabatt auf ausgewählte Behandlungen im Softouch Spa. Early Checkin/Late Checkout (sofern verfügbar), 1x gratis Signature Sunet Cocktail pro Aufenthalt und 20% Reduktion auf ausgewählte Spa-Behandlungen.
Junior Suite Sea View: Die Zimmer befinden sich in der 3.– 8.Etage des Haupthauses, Grösse von 53 m², somit noch etwas grosszügiger als die Signature Deluxe Sea View Zimmer.
Willkommenspaket, early Checkin/late Checkout (sofern verfügbar), Frühstück auf dem Zimmer ohne Aufpreis (optional), kostenfreie Minibar, kostenfrei 20minütige Willkommensmassage (Minimumaufenthalt 2 Nächte) und 2 Kleidungsstücke für Wäscheservice pro Tag kostenfrei.
Unterhaltung
Livemusik, Sportbar, Bowlingbahn.
Gratis-Sport
Tennis (zwei Hartplätze mit Flutlicht), Volleyball, Fitness-Center mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi.
Sport gegen Gebühr
Bowlinganlage mit 6 Bahnen, Wasserski, Jetski, Golfclub Al Zorah.
Kinder
Ideal für Familien, flachabfallender Strand, sonnengeschütztes Kinderplanschbecken und Spielplatz, Babysitting (gegen Gebühr). Kostenfreier Kids-Club (4 – 12 Jahre).
Preis auf Anfrage
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