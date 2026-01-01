Superior Sea View Zimmer (1. - 4. Etage): Grösse von 36 m², hell eingerichtet, mit Bad/WC, Bidet, Fön, LCD-TV, Minibar (gegen Gebühr), Telefon, Klimaanlage, WiFi kostenfrei, Balkon mit Sitzgelegenheit mit Garten- und eingeschränktem Meerblick.



Deluxe Sea View Zimmer (5. - 6. Etage): Grösse von 36 m², komfortabel eingerichtet im arabisch-marokkanischen Stil mit Bad/WC, Bidet, Fön, LCD-TV, Minibar (gegen Gebühr), Telefon, Klimaanlage, WiFi kostenfrei, Balkon mit Sitzgelegenheit, alle mit Meerblick.

10% Reduktion auf ausgewählte Spa-Behandlungen.



Signature Deluxe Sea View Zimmer (7. - 8. Etage): Grösse von 36 m², Ausstattung wie Deluxe Zimmer im arabisch-marokkanischen Stil. Die Signature Deluxe Sea View Zimmer bieten die folgenden Zusatzleistungen: Kostenfreier früher Check-in und später Check-out (Abhängig von der Verfügbarkeit) und 20% Rabatt auf ausgewählte Behandlungen im Softouch Spa. Early Checkin/Late Checkout (sofern verfügbar), 1x gratis Signature Sunet Cocktail pro Aufenthalt und 20% Reduktion auf ausgewählte Spa-Behandlungen.



Junior Suite Sea View: Die Zimmer befinden sich in der 3.– 8.Etage des Haupthauses, Grösse von 53 m², somit noch etwas grosszügiger als die Signature Deluxe Sea View Zimmer.

Willkommenspaket, early Checkin/late Checkout (sofern verfügbar), Frühstück auf dem Zimmer ohne Aufpreis (optional), kostenfreie Minibar, kostenfrei 20minütige Willkommensmassage (Minimumaufenthalt 2 Nächte) und 2 Kleidungsstücke für Wäscheservice pro Tag kostenfrei.