Ajman Saray A Luxury Collection Resort
Ajman
Beschreibung
Einleitung
Das 5*-Resort im Emirat Ajman besticht mit seiner speziellen Kombination aus Moderne und traditionell arabischen Elementen und verfügt über 4 Restaurants (BBQ, Seafood und Steak, libanesisch, mediterran), Lounge/Bar, 2 Swimmingpools, Privatstrand mit Sonnenliegen, Spa, Fitness-Center sowie WiFi kostenfrei.
Angebot
ZIHN Spa mit breitem Behandlungsangebot, Juniors's Spa speziell für die Wellness-Bedürfnisse von Familien.
Zimmer
Die Deluxe Creekside Zimmer (39 – 44 m2) mit Creek- und Stadtsicht, eigenem Balkon und Sitzbereich mit Sofa bieten Bad mit separater Dusche, WC, Klimaanlage, TV, Telefon, Safe, Minibar, Tee- und Kafeekocher, iPod-Anschluss und WiFi kostenfrei und die Deluxe Sea View Zimmer (39 m2) bieten zusätzlich Blick auf den Persischen Golf. Die Al Dana Suiten (80 m2) mit separatem Wohn- und Schlafzimmer sowie grossem Bad und Blick aufs Meer oder die Stadt bieten noch mehr Luxus und Komfort.
Unterhaltung
Lounge/Bar (Live Musik).
Gratis-Sport
Fitness-Center, Squash.
Sport gegen Gebühr
Wassersport.
Kinder
Kidsclub mit Spielplatz, Kidspool, Babysitting (gegen Gebühr).
ab CHF 102.– / pro Person
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