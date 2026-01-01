Das 5*-Resort im Emirat Ajman besticht mit seiner speziellen Kombination aus Moderne und traditionell arabischen Elementen und verfügt über 4 Restaurants (BBQ, Seafood und Steak, libanesisch, mediterran), Lounge/Bar, 2 Swimmingpools, Privatstrand mit Sonnenliegen, Spa, Fitness-Center sowie WiFi kostenfrei.

Die Deluxe Creekside Zimmer (39 – 44 m2) mit Creek- und Stadtsicht, eigenem Balkon und Sitzbereich mit Sofa bieten Bad mit separater Dusche, WC, Klimaanlage, TV, Telefon, Safe, Minibar, Tee- und Kafee­kocher, iPod-Anschluss und WiFi kostenfrei und die Deluxe Sea View Zimmer (39 m2) bieten zusätzlich Blick auf den Persischen Golf. Die Al Dana Suiten (80 m2) mit separatem Wohn- und Schlafzimmer sowie grossem Bad und Blick aufs Meer oder die Stadt bieten noch mehr Luxus und Komfort.