Muscat Reisen

Die älteste und eine der bedeutendsten Städte in Arabien ist die Hauptstadt des Sultanats Oman, Muscat. Verbringen Sie einige aufregende, spannende und erholsame Ferientage am Golf vom Oman. Bei einem Spaziergang durch die Gassen und Strassen der Stadt Muscat wird Sie das altertümliche Viertel mit seinen einzigartigen Moscheen sicherlich begeistern. Es warten eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten, wie etwa der Palast Quabus ibn Sa’id Al Sa’id oder die zwei Forts Dschalali und Mirani. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach Oman Ferien und Hotels.