Beschreibung

Einleitung Bereits die Anreise kann zum Erlebnis werden: Per Fahrzeug über die Bergkette oder oder per Gleitschirm-­Tandem­sprung von der Bergkette her direkt ins Resort! Das Resort verfügt über Villen, alle mit eigenem Pool und bietet vier Restaurants (Mezzeria, Summer House, Spice Market und Sense on the Edge), Bar, Weinkeller mit Degustationen, Poolanlage mit kleinem Restaurant tagsüber, Bibliothek, Business-­Center, Fitnessraum und einen kleinen Souk mit lokalen, handgefertig­ten Waren. Die Anlage wurde nur aus lokalen Materialien gebaut und fügt sich übergangs­los in die umliegende Berglandschaft ein.

Angebot Im bekannten Six Senses Spa werden verschiedenste Massagen und Behandlungen angeboten sowie Sauna und Dampfbad.

Zimmer Die Pool Villas sind 247 m2 gross, rustikal aber luxuriös ausgestattet und bieten Schlafzimmer, Wohnraum, Badezimmer mit Badewanne, Innen­- und Aussen­-Dusche, Fön, Klimaanlage, LCD-­TV, DVD­-Player, WiFi kostenfrei, Minibar, Telefon und Safe. Der Aussenbereich beim Pool besteht aus Terrasse mit Liegen und einer Sitzecke (Majlis). Ein eigener Butler ist um das Wohl der Gäste bemüht. Die 3 Bedroom Beach Front Retreats (1122 m2) sowie The Private Reserve mit 4 Schlafzimmern (3000 m2) liegen am Ende der Zighy Bay und bieten noch mehr Exklusivität und Privatsphäre.

Unterhaltung 3 Bars, Kochlektionen, Weindegustationen, Ausflüge in die Umgebung.

Gratis-Sport Fitness­-Center, 2 Swimming­pools (je 1x Süss­ und Salzwasser), Kajaking, Schnorcheln.

Sport gegen Gebühr Verschiedene Wassersportarten, Paragliding, Wasserski, Tauchzentrum «Extra Divers Worldwide», Segeln (ab/bis eigener Yacht­ hafen).