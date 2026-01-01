Six Senses Zighy Bay
Dibba / Musandam
Beschreibung
Einleitung
Bereits die Anreise kann zum Erlebnis werden: Per Fahrzeug über die Bergkette oder oder per Gleitschirm-Tandemsprung von der Bergkette her direkt ins Resort! Das Resort verfügt über Villen, alle mit eigenem Pool und bietet vier Restaurants (Mezzeria, Summer House, Spice Market und Sense on the Edge), Bar, Weinkeller mit Degustationen, Poolanlage mit kleinem Restaurant tagsüber, Bibliothek, Business-Center, Fitnessraum und einen kleinen Souk mit lokalen, handgefertigten Waren. Die Anlage wurde nur aus lokalen Materialien gebaut und fügt sich übergangslos in die umliegende Berglandschaft ein.
Angebot
Im bekannten Six Senses Spa werden verschiedenste Massagen und Behandlungen angeboten sowie Sauna und Dampfbad.
Zimmer
Die Pool Villas sind 247 m2 gross, rustikal aber luxuriös ausgestattet und bieten Schlafzimmer, Wohnraum, Badezimmer mit Badewanne, Innen- und Aussen-Dusche, Fön, Klimaanlage, LCD-TV, DVD-Player, WiFi kostenfrei, Minibar, Telefon und Safe. Der Aussenbereich beim Pool besteht aus Terrasse mit Liegen und einer Sitzecke (Majlis). Ein eigener Butler ist um das Wohl der Gäste bemüht. Die 3 Bedroom Beach Front Retreats (1122 m2) sowie The Private Reserve mit 4 Schlafzimmern (3000 m2) liegen am Ende der Zighy Bay und bieten noch mehr Exklusivität und Privatsphäre.
Unterhaltung
3 Bars, Kochlektionen, Weindegustationen, Ausflüge in die Umgebung.
Gratis-Sport
Fitness-Center, 2 Swimmingpools (je 1x Süss und Salzwasser), Kajaking, Schnorcheln.
Sport gegen Gebühr
Verschiedene Wassersportarten, Paragliding, Wasserski, Tauchzentrum «Extra Divers Worldwide», Segeln (ab/bis eigener Yacht hafen).
Kinder
Kids-Club, Zighy Bay Chaika Club, für Kinder von 4 bis 10 Jahren. Teens-Club Al Feet-tean's für Jugendliche von 11 bis 16 Jahren.
ab CHF 504.– / pro Person
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