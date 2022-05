Tansania Hotels

Erleben Sie Tansania in verschiedenen Hotels und Camps, beginnend bei ursprünglichen mobilen Zeltunterkünften bis zu Luxuscamps mit jeglichem Komfort. Gemeinsam ist allen jedoch eins: Sie haben eine spektakuläre Lage und vermitteln Ihnen ein Safari-Erlebnis. Verbringen Sie hier Ihren wild-romantischen Honeymoon. Ihre Unterkünfte befinden sich oft in der Nähe von Wasserstellen, weshalb sie oft schon von der Terrasse aus Tiere beobachten können. Spüren Sie das Gefühl, mitten in der Natur zu sein, und erleben Sie im Hintergrund die Geräusche wilder Tiere. Gerne ermöglichen wir Ihnen Ihre Safari oder Rundreise durch Tansania und stellen Ihnen die besten Hotels und Lodges zusammen. Bei unseren Spezialisten erhalten sie individuelle Angebote und eine kompetente Beratung.