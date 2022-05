Im Einzugsgebiet der am Indischen Ozean gelegenen Stadt Durban liegt das herrliche Reservat Hluhluwe iMfolozi Game Reserve. Die Stars dieses Schutzgebietes sind in erster Linie Nashörner, die vor einigen Jahren vom Aussterben bedroht waren und heutzutage dem Hluhluwe iMfolozi Reservat eine besondere Atmosphäre verleihen. Bei einem Ausflug in dieses Reservat können Sie sich aber auch auf die Begegnung mit anderen interessanten Tieren freuen und eine schöne Zeit in einer traumhaften Umgebung verbringen. Kontaktieren Sie noch heute unsere erfahrenen Spezialisten für weitere interessante Informationen.