St. Lucia, Mabibi und Hluhluwe

Wenn Sie St. Lucia besuchen, werden Sie eines der faszinierendsten Biotope des südlichen Afrikas besuchen. Der zum UNESCO Erbe gehörende Greater Wetland Park beheimatet nicht nur viele Vogelarten, sondern zahlreiche Nilpferde. Hier lebt neben zahlreichen anderen Tieren die weltweit grösste Hippo-Population. Gäste sollten den Nilpferden, von denen man sagt, sie seien die gefährlichsten Wildtiere des Kontinentes, mit Abstand und Respekt begegnen. Sie erreichen von St. Lucia den Umfolozi-Nationalpark bei Hluhluwe, der eine gute Alternative zum Krüger-Nationalpark ist. Am tropischen Küstenabschnitt der Elephant Coast in Mabibi kommen Taucher und Schnorchler voll auf ihre Kosten. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihre Ferien an der Pforte zu einem interessanten Biotop.