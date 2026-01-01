Beschreibung

Lage Die Camps liegen im Kafue Nationalpark auf der Busanga Ebene (Busanga Plains), in einer unberührten Natur. Die Plains sind im zambischen Sommer überflutet und im Winter, ab etwa Mitte Juni bis Ende November, ausgetrocknet. Hier befinden sich zahlreiche Antilopen, denen die Raubtiere an die Lagunen folgen.

Angebot Entdecken Sie den Busch auf geführten Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, auf Bootstouren (saisonal) und Buschwanderungen. Eine Heissluftballonfahrt zeigt Ihnen die Busanga Ebene von einer atemberaubenden Perspektive (nur möglich August-Oktober / nicht inbegriffen). Die meisten Mahlzeiten werden unter freiem Himmel eingenommen und geben dem Besucher ein authentisches Afrikagefühl unter dem südlichen Sternenhimmel.