Shumba Camp
Kafue Nationalpark
Beschreibung
Lage
Die Camps liegen im Kafue Nationalpark auf der Busanga Ebene (Busanga Plains), in einer unberührten Natur. Die Plains sind im zambischen Sommer überflutet und im Winter, ab etwa Mitte Juni bis Ende November, ausgetrocknet. Hier befinden sich zahlreiche Antilopen, denen die Raubtiere an die Lagunen folgen.
Angebot
Entdecken Sie den Busch auf geführten Tag- und Nachtpirschfahrten im offenen Safarifahrzeug, auf Bootstouren (saisonal) und Buschwanderungen. Eine Heissluftballonfahrt zeigt Ihnen die Busanga Ebene von einer atemberaubenden Perspektive (nur möglich August-Oktober / nicht inbegriffen). Die meisten Mahlzeiten werden unter freiem Himmel eingenommen und geben dem Besucher ein authentisches Afrikagefühl unter dem südlichen Sternenhimmel.
Zimmer
Shumba Camp *****
Das gemütliche Hauptgebäude mit Speiseraum und Bar liegt etwas erhöht auf einer Holzplattform und unter grossen Feigenbäumen mit schöner Aussicht über die weiten Feuchtebenen. Ein Swimmingpool dient zur Abkühlung an heissen Tagen. Das Camp verfügt über 6 geräumige und luxuriöse Zelte, die sich auf erhöhten Holzdecks befinden. Von hier aus haben Sie einen grossartigen Blick auf die Busanga Ebene, mit ihrer atemberaubenden Flora und Fauna. Jedes Zelt bietet jeglichen Komfort sowie Innen- und Aussendusche.
Das gemütliche Hauptgebäude mit Speiseraum und Bar liegt etwas erhöht auf einer Holzplattform und unter grossen Feigenbäumen mit schöner Aussicht über die weiten Feuchtebenen. Ein Swimmingpool dient zur Abkühlung an heissen Tagen. Das Camp verfügt über 6 geräumige und luxuriöse Zelte, die sich auf erhöhten Holzdecks befinden. Von hier aus haben Sie einen grossartigen Blick auf die Busanga Ebene, mit ihrer atemberaubenden Flora und Fauna. Jedes Zelt bietet jeglichen Komfort sowie Innen- und Aussendusche.
Preis auf Anfrage
Loading map...