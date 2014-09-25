Wilderness Shumba Camp***** Das gemütliche Hauptgebäude mit Speisebereich und Bar liegt etwas erhöht auf einer Holzplattform und unter grossen Feigenbäumen mit schöner Aussicht über die weiten Feuchtebenen. Ein Pool dient zur Abkühlung an heissen Tagen. Das Camp verfügt über 6 geräumige und luxuriöse Zelte, die sich auf erhöhten Holzdecks befinden. Von hier aus haben Sie einen grossartigen Blick auf die Busanga Ebene, mit ihrer atemberaubenden Flora und Fauna.

Jedes Zelt bietet jeglichen Komfort sowie Innen- und Aussendusche.



Wilderness Busanga Bush Camp****

Das Bush Camp liegt auf einer kleinen, mit Bäumen bewachsenen Erhöhung und ist ganz bewusst naturnah gehalten, damit es die Atmosphäre der ursprünglichen Landschaft widerspiegeln kann. Von der Bar und dem Restaurant aus haben die Gäste einen uneingeschränkten Blick über die Busanga Ebene. Die 4 rustikalen Safari-Zelte sind mit einem Dach aus Reet und Stroh gedeckt. Das direkt angeschlossene Badezimmer-Zelt verfügt über eine Buschdusche.