Wilderness Shumba Camp & Busanga Bush Camp
Kafue Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Weit weg von der Zivilisation liegen diese beiden Camps in den Busanga Ebenen des Kafue Nationalparks. Das Gebiet ist bekannt für beste Löwenbeobachtung, der einzige Ort in Zambia wo man diese faszinierenden Tiere sogar auf Bäumen finden kann.
Lage
Die Camps liegen im Kafue Nationalpark, in einer unberührten Natur. Die Busanga Plains sind im zambischen Sommer überflutet und im Winter, ab etwa Mitte Juni bis Ende November, ausgetrocknet. Hier befinden sich zahlreiche Antilopen, denen die Raubtiere an die Lagunen folgen.
Angebot
Das solarbetriebene Camp verfügt über einen kleinen Pool. Terminalia Bäume spenden Schatten während der warmen Mittagszeit. Geniessen Sie am Abend einen kühlen Drink an der Bar. Das Abendessen wird im Hauptgebäude des Camps oder im Bush serviert. Lassen Sie den Tag bei einem guten Glas Wein und einem gemütlichen Gespräch am Lagerfeuer ausklingen. Erleben Sie mit erfahrenen Guides, welche die Sprache des Busches sprechen, unvergessliche Pirschfahrten mit solarbetriebenen Fahrzeugen, unternehmen Sie spannende Buschwanderungen oder lernen Sie mehr über die lokale Vogelwelt. Die Unterkunft bietet zusätzlich Fahrradtouren an, bei denen die nahegelegenen Dämme erkundet werden können.
Zimmer
Jedes Zelt bietet jeglichen Komfort sowie Innen- und Aussendusche.
Wilderness Shumba Camp***** Das gemütliche Hauptgebäude mit Speisebereich und Bar liegt etwas erhöht auf einer Holzplattform und unter grossen Feigenbäumen mit schöner Aussicht über die weiten Feuchtebenen. Ein Pool dient zur Abkühlung an heissen Tagen. Das Camp verfügt über 6 geräumige und luxuriöse Zelte, die sich auf erhöhten Holzdecks befinden. Von hier aus haben Sie einen grossartigen Blick auf die Busanga Ebene, mit ihrer atemberaubenden Flora und Fauna.
Jedes Zelt bietet jeglichen Komfort sowie Innen- und Aussendusche.
Wilderness Busanga Bush Camp****
Das Bush Camp liegt auf einer kleinen, mit Bäumen bewachsenen Erhöhung und ist ganz bewusst naturnah gehalten, damit es die Atmosphäre der ursprünglichen Landschaft widerspiegeln kann. Von der Bar und dem Restaurant aus haben die Gäste einen uneingeschränkten Blick über die Busanga Ebene. Die 4 rustikalen Safari-Zelte sind mit einem Dach aus Reet und Stroh gedeckt. Das direkt angeschlossene Badezimmer-Zelt verfügt über eine Buschdusche.
Preis auf Anfrage
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