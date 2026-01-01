Ila Safari Lodge
Kafue Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Ein einmaliges ökologisches Safari Erlebnis erwartet Sie direkt am Kafue Fluss.
Lage
Die luxuriöse im modern-afrikanischen Stil gebaute Lodge liegt am Ufer des Kafue Flusses. Durch natürliche lokale Materialien bindet sich die Lodge optisch und ökologisch wunderbar in die Umgebung ein.
Angebot
Die elegante Lodge bietet einen Rückzugsort im Busch, welcher kein Wunsch offenlässt und über viel Komfort verfügt. Ein grosser Pool mit Aussicht auf den Fluss bietet Abkühlung an heissen Tagen. Die Ila Safari Lodge ist eine der ersten Lodges in Zambia, welche Pirschfahrten in elektrischen Fahrzeugen und Bootsfahrten in elektrischen Booten anbietet.
Zimmer
Die 10 Zelte sind in hellen Farbtnen eingerichtet und verfügen über alle Annehmlichkeiten. Alle Zelte sind auf erhöhten Decks gebaut und bieten Aussicht auf den Kafue–Fluss. Neben dem Camp kann das exklusive Ila Safari Haus gemietet werden, welches über 7 Schlafzimmer, einer eigenen Küche und einen privaten Pool verfügt.
Preis auf Anfrage
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