Beschreibung

Einleitung Ein einmaliges ökologisches Safari Erlebnis erwartet Sie direkt am Kafue Fluss.

Lage Die luxuriöse im modern-afrikanischen Stil gebaute Lodge liegt am Ufer des Kafue Flusses. Durch natürliche lokale Materialien bindet sich die Lodge optisch und ökologisch wunderbar in die Umgebung ein.

Angebot Die elegante Lodge bietet einen Rückzugsort im Busch, welcher kein Wunsch offenlässt und über viel Komfort verfügt. Ein grosser Pool mit Aussicht auf den Fluss bietet Abkühlung an heissen Tagen. Die Ila Safari Lodge ist eine der ersten Lodges in Zambia, welche Pirschfahrten in elektrischen Fahrzeugen und Bootsfahrten in elektrischen Booten anbietet.