Abenteuer Marokko Trekkings

Wanderferien in der zauberhaften Wüste

Berber, Juden, Araber und Schwarzafrikaner haben ihre Heimat in den beeindruckenden Kasbahs im Drâa-Tal. Nachdem Sie den unwirtlichen 2'260 Meter hohen Tichka Pass überwunden haben, öffnet sich vor Ihnen eine andere Welt. Eine grüne Oase mit einer Million Dattelpalmen liegt vor Ihnen. Folgen Sie dem Zauber der Wüste. Unsere Wüsten-Trekkings führen Sie in eine Landschaft von Harmonie und biblischer Schönheit. Wie aus dem Mittelalter mutet dieser Teil Marokkos im Gegensatz zu dem modernen Charakter der grösseren Städte an. Am Rande der Karawanenstrasse fühlen Sie sich in eine Kulisse aus Bertoluccis Epos «Himmel über der Wüste» versetzt.

Trekkings zum 4'165 m hohen Dschebel Toubkal, dem «Dach Marokkos»

Der Dschebel Toubkal ist der völlige Kontrast zu der orientalischen Atmosphäre in den Königsstädten oder den Badeferien an den sonnigen Küsten Marokkos. Für alle, die Spass am «Schnupper-Trekking» haben und sich fit fühlen, ist der weisse Riese vor den Toren von Marrakesch die richtige Herausforderung. Von Maultieren und einem erfahrenen Bergführer begleitet geht es auf den mächtigsten Gipfel Nordafrikas. Als Belohnung gibt es einen spektakulären Rundumblick vom Gipfel.