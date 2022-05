Agadir & Taghazout Reisen

Das ehemalige Fischerdorf Agadir entwickelte sich über die Jahre zu einem beliebten Ferienziel am Atlantik. Aufgrund des milden Klimas und der Lage direkt am Meer wurden hier im Auftrag des marokkanischen Königs zwei Paläste errichtet, die jedoch nicht besichtigt werden können. Stattdessen lädt die Strandpromenade zu einem Spaziergang in der Abendsonne und einem romantischen Sonnenuntergang über dem Meer ein. Hier stehen zahlreiche Luxushotels mit Pools und eigenen Strandabschnitten. Etwas nördlich von Agadir befindet sich Taghazout – ein Paradies für Surfer! Besuchen Sie Agadir und Taghazout auf Ihrer Rundreise durch Marokko. Unsere Marokko Spezialisten beraten Sie gerne.